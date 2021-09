Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta all’età di 35 anni, dolore immenso

Grave lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 35 anni: dolore immenso per famiglia e amici, ecco chi è

Il mondo dello spettacolo colpito da un gravissimo lutto. È morta a 35 anni, lasciando un dolore immenso nel cuore di amici e parenti. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 35 anni

Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta all’età di 35 anni Mel Thompson. È stato il marito della donna a dare il triste annunciato con un lungo post su Instagram. L’uomo ha usato veramente parole strazianti per salutare la moglie: “Mel purtroppo è morta. È davvero difficile scegliere solo dieci foto. Abbiamo perso una bella persona. Volevo solo mostrare i sorrisi che ci regalava.”. Il marito di Mel ha poi aggiunto: “È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha amato tutti voi a sua volta. Continuerò ad amarla e mi mancherà per sempre”.

Mel Thompson era una famosa truccatrice e Youtuber. Aveva un canale molto seguito e i suoi video-tutorial erano molto amati dai suoi fan. Al momento non si conoscono le cause della sua morte, ma pare che la donna fosse malata da tempo. Pochi giorni fa aveva pubblicato il suo ultimo video sul canale YouTube in cui sembrava raggiante. La Thompson, oltre al marito, lascia ben quattro figli.

“Era un pilastro per la nostra famiglia. I bambini le parlavano senza sosta e lei parlava costantemente con loro e cercava di aiutarli con le loro cose.” – scrive il marito sui social – “E non importa quanto si sentisse male, mi accarezzava ancora la schiena quando arrivavo e saltavo sul letto accanto a lei mentre lavorava instancabilmente per dare vita ai suoi contenuti”.