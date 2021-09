Mediaset, cambia tutto: accadrà nei prossimi giorni, clamoroso colpo di scena nella programmazione di Canale 5.

Dopo la consueta pausa estiva, sono tornati in onda tutti i nostri programmi preferiti. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, in casa Mediaset sono tantissime le trasmissioni ripartite, per la gioia dei telespettatori. C’è un programma, però, che non ha ancora debuttato.

A questo proposito, c’è stato un clamoroso cambio di programmazione. Il tutto avverrà su Canale 5, a partire da questo week end. A dare la notizia un comunicato Mediaset, condiviso nelle scorse ore. Scopriamo tutti i dettagli di questa novità.

Cambia tutto nella programmazione Mediaset: cosa accadrà dal prossimo weekend

Amici 21 resterà alla domenica pomeriggio! Quella che sembrava essere solo una indiscrezione si è trasformata in una notizia ufficiale. Inizialmente era stato annunciato che soltanto le prime due puntate del talent show fossero destinate alla domenica, per poi tornare alla consueta collocazione del sabato pomeriggio. Dato il successo ottenuto, però, Mediaset ha deciso di confermare il nuovo taglio editoriale della domenica, con Amici seguito da Verissimo. Ma cosa accadrà di sabato?

Ebbene, Scene da un matrimonio, il programma di Anna Tatangelo inizialmente collocato di domenica, passerà al sabato! E la prima puntata della trasmissione andrà in onda proprio tra qualche giorno, sabato 2 ottobre. Il programma sarebbe dovuto partire qualche settimana fa, per poi essere posticipato: ora, finalmente, è spuntata la data di inizio. Anche in questo caso, il programma sarà seguito da Verissimo, che quest’anno è in onda col doppio appuntamento di sabato e domenica. Ecco la nota ufficiale di Mediaset:

Come si legge, Mediaset si ritiene molto soddisfatta per i risultati ottenuti di domenica, citando anche il successo della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Enrico Papi. E voi, cosa ne pensate di questa novità? Seguirete Amici di domenica o preferivate la collocazione del sabato pomeriggio?