Miriam Leone ha cambiato di nuovo drasticamente il suo look: ha stupito tutti i suoi fan con un nuovo colore di capelli. Addio chioma rossa: il ‘colpo di testa’ piace a tutti!

Dopo aver celebrato il matrimonio con il suo Paolo Carullo, Miriam Leone ha stupito di nuovo i fan con un drastico cambio look! L’attrice siciliana ha pronunciato pochi giorni fa il fatidico ‘sì’ all’uomo che le ha rubato il cuore ma ora è arrivato il momento di ritornare al lavoro! Ha postato su Instagram alcuni selfie nella ‘nuova versione’ di sé. Non sappiamo se il nuovo look di Miriam sia dettato da esigenze di copione o meno ma una cosa è certa: il ‘colpo’ di testa piace a tutti! Del resto, è difficile trovare un look che le stia male!

“L’ho fatto di nuovo!”: Miriam Leone cambia drasticamente il suo look, addio chioma rossa

Miriam Leone nelle ultime ore ha pubblicato alcuni selfie che hanno lasciato tutti a bocca aperta! “Ops…I did it again” scrive l’attrice siciliana, tradotto ‘Ops, l’ho fatto di nuovo…’. La Leone ha cambiato drasticamente look: si è tinta i capelli di biondo platino!

Via la chioma rossa, benvenuto un long bob dai toni super accesi! Curiosi di vedere l’attrice con un nuovo colore di capelli?

Potrebbe essere questa una scelta dettata da esigenze di copione, considerando anche gli hastag aggiunti dall’attrice: “torna rossa, per ora non posso”. Il colpo di testa, ovviamente, è piaciuto a tutti: in poche ore Miriam ha conquistato ben oltre 150 mila utenti Instagram!

Con un total look Etro, si è mostrata super elegante e super bionda! Impossibile non notarla!

