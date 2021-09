Raffaella Fico dice addio al vecchio look, l’avevate mai vista così?

Pazzesco cambiamento per Raffaella Fico: per la quinta puntata del GF Vip 6 la gieffina ha scelto un look totalmente diverso.

Dopo ben 13 anni Raffaella Fico è tornata nella casa più famosa d’Italia ed è attualmente tra i concorrenti del GF Vip 6 con grande gioia dei suoi tantissimi fan.

Sin da quando nel 2008 varcò la soglia della celebre porta rossa dell’ottava edizione del Grande Fratello, ci siamo innamorati della sua foltissima chioma riccia che è diventata degli anni il suo tratto distintivo.

Oltre al fisico statuario, ciò che subito colpisce di lei sono sempre stati i meravigliosi capelli che hanno indubbiamente contribuito ad aumentare il suo fascino. Un fascino rimasto inalterato negli anni, che la showgirl campana sfoggia tuttora al GF Vip 6.

Chi ha seguito l’ultima puntata del reality andata in onda sarà certamente rimasto senza parole nell’ammirare il look scelto da Raffaella per l’occasione. Innanzitutto, il miniabito di pizzo color beige con maxi scollatura valorizzava non poco la sua splendida figura. I tacchi a spillo e i grandi orecchini pendenti a fiore sono stati poi la ciliegina sulla torta.

Ma non è finita qui: la Fico ha deciso di sbalordire tutti scegliendo un nuovissimo stile per quanto riguarda i capelli!

Raffaella Fico sorprende al GF Vip 6: il nuovo look è da capogiro

Ebbene sì, per la quinta puntata della sesta edizione, la bellissima concorrente è apparsa in una veste completamente differente: ha detto addio ai suoi ricci vaporosi ed ha optato per una piega liscia dall’effetto bagnato.

Un tipo di look che certamente non è passato inosservato, dal momento che nessuno era abituato a vederla così. Si può dire che ad una prima occhiata sarebbe stato difficile riconoscerla subito!

E a voi è piaciuta?