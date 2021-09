Regalò un milione di dollari agli amici: “Ho dormito sui loro divani”, incredibile retroscena su George Clooney

Un milione di dollari ad ognuno: è lo strepitoso regalo che George Clooney ha fatto ai suoi amici, il retroscena che vi lascerà di stucco.

Una storia che ha dell’incredibile e che riguarda uno dei volti di Hollywood più acclamati di sempre: George Clooney l’ha raccontata a GQ nel 2020 ma i fatti risalgono ad alcuni prima, precisamente al 2013.

Aveva appena terminato le riprese del film “Gravity” in cui aveva recitato come protagonista insieme alla collega Sandra Bullock. Quella pellicola non era nata sotto i migliori auspici: la Warner Bros prevedeva che sarebbe stato un fallimento e decise che i guadagni dell’attore sarebbero stati in percentuale sugli incassi.

Contrariamente alle previsioni, Gravity riscosse un successo enorme: oltre a ben sette Oscar, gli incassi arrivarono a 720 milioni di dollari. Fu allora che la star americana, all’epoca scapolo e senza figli, decise di celebrare quel traguardo con un gesto incredibile.

George Clooney, il clamoroso regalo agli amici: pazzesco retroscena del passato

“Mi sono detto: ‘Se vengo investito da un autobus, sono tutti nel mio testamento. Ma allora perché aspettare di essere investito da un autobus?'”, ha raccontato Clooney alla rivista.

Decise così di regalare un milione di dollari a 14 suoi amici, uno ciascuno. Avendo scoperto dove trovare enormi pallet di banconote, Per non dare nell’occhio, noleggiò un vecchio furgone che recava la scritta “fiorista” e vi pose i soldi, dividendoli in 14 valigette con un milione di dollari in ognuna.

Poi ha mostrato agli amici una mappa con tutti i luoghi del mondo che ha potuto visitare proprio grazie al loro aiuto. “Nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in vari modi. Ho dormito sui loro divani quando non sapevo dove andare. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo”, ha detto l’amatissimo attore.