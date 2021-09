La serie tv ha riscosso un successo impressionante intorno ai primi anni 2000, adesso è pronto a sbarcare su Netflix: la notizia lascia di stucco.

Una notizia tanto incredibile quanto sorprendente: l’amatissima serie televisiva che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori intorno ai primi anni 2000 è pronta a ritornare in onda su Netflix. A distanza di anni dalla messa in onda del suo ultimo episodio, la serie tv, quindi, ritornerà sul piccolo schermo per continuare ad intrattenere un’altra generazione. Davvero incredibile, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Inutile raccontarvi che la notizia ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. Anche perché ricordiamo benissimo il successo riscontrato dalla serie tv e sappiamo benissimo che il suo è un ritorno più che gradito.

Leggi anche –> La serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico dopo ben 22 anni, l’annuncio gela tutti: bruttissima notizia

A questo punto, però, ci chiediamo: di quale serie tv parliamo? Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, fino a questo momento, il suo ritorno è garantito per gli iscritti spagnoli di Netflix. Per ora, quindi, non sappiamo cosa accadrà per l’Italia. In ogni caso, però, scopriamo cosa occorre sapere!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’amatissima serie tv degli anni 2000 sbarca su Netflix: notizia sensazionale!

In tantissimi di voi, molto probabilmente, faranno un sussulto quando leggeranno la notizia e saranno davvero entusiasti: l’amatissima serie tv degli ani 2000 è pronta a ritornare sul piccolo schermo! Di quale parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Paso Adelante! Avete letto proprio bene, si!

Leggi anche –> Ci sarà la seconda stagione di Gloria, la serie tv di Canale 5?

Incentrata sulle avventure di ciascun ragazzo entrato a far parte della scuola di Carmen Arranz, la serie tv spagnola ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. È proprio per questo motivo che la notizia del suo ritorno ha sorpreso e reso entusiasti non pochi dei suoi telespettatori. Come dicevamo precedentemente, però, c’è uno spiacevolissimo appunto che dobbiamo farvi. A partire dal 1 Ottobre, infatti, soltanto gli abbonati di Netflix possono rivedere i vecchi episodi di Paso Adelante. Per noi italiani, quindi, è ancora incerta la data di uscita.

Cosa ne pensate?