Simona Ventura, incredibile retroscena del passato: l’avreste mai detto?

Intervistata dal Corriere della Sera, Simona Ventura si è raccontata a tuttotondo: l’incredibile retroscena che la vide protagonista.

La carriera di Simona Ventura è una delle più sfavillanti nel mondo dello spettacolo: da concorrente di storici quiz come Telemike a quarta donna nella storia a condurre il Festival di Sanremo, SuperSimo di strada ne ha fatta davvero tanta!

Leggi anche————->>>Simona Ventura, avete mai visto la sua casa? Dal soggiorno alla cucina: è meravigliosa!

Personaggio amatissimo per l’energia contagiosa e l’indiscutibile talento, la conduttrice originaria dell’Emilia Romagna si è raccontata a 360° in un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua vita in tutti gli ambiti, da quello professionale a quello privato.

Nonostante le mille soddisfazioni ottenute a livello lavorativo, non sono mancati momenti davvero difficili come quello che sta affrontando ora con la malattia del compagno Giovanni Terzi di cui proprio quest’ultimo ha parlato in tv mesi fa.

Un retroscena che ha dell’incredibile riguarda delle calunnie circolate anni fa sul suo conto. Vediamo di preciso cosa accadde.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Simona Ventura, quella grave calunnia del passato: assurdo retroscena

Ora che per lei sta per iniziare una nuova avventura in televisione al fianco della collega Paola Perego nel programma “Citofonare Rai 2“, Simona ha raccontato al Corriere alcune curiosità che la riguardano e che non tutti conoscevano.

Leggi anche—————>>>Quanti ricordano Simona Ventura a Miss Universo 1988? La foto vi lascerà a bocca aperta

La famosissima 56enne ha poi ricordato un doloroso episodio successo anni fa, quando fu vittima di maldicenze clamorose secondo cui avrebbe fatto uso di droghe. “Per anni ho fatto l’esame del capello. Questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta: ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”.

Dicerie che fecero soffrire tantissimo l’amata conduttrice a cui rivolgiamo il nostro in bocca al lupo per la trasmissione che condurrà a breve.