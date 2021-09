Soleil Sorge per la puntata del GF VIP andata in onda il 27 settembre ha scelto un look total white: vince lei il titolo di concorrente più trendy del reality!

E’ senza dubbio una delle protagoniste del Grande Fratello VIP. La sesta edizione è entrata nel vivo e sta regalando sorprese e colpi di scena ai telespettatori. Soleil Sorge è molto seguita e soprattutto, chiacchierata. Il suo passato flirt con Gianmaria Antinolfi ed il suo presente sono al centro della cronaca rosa. Ad attirare l’attenzione anche la sua eleganza ed estrema bellezza: Soleil fino ad ora ha regalato look incantevoli, indossati nelle puntate in diretta su Canale 5. L’ultimo outfit che abbiamo visto in onda nel piccolo schermo pare abbia superato di gran lunga le aspettative dei fan: le appassionate di moda sono curiose di scoprire qualche dettaglio!

Soleil Sorge, look total white scintillante per la puntata del GF VIP: la concorrente stupisce ancora il pubblico

Soleil Sorge per la puntata di lunedì 27 settembre del GF VIP ha puntato su sensualità e glamour! Per la diretta del reality su Canale 5 ha seguito il trend del total white, aggiungendo un ‘dettaglio’ particolarmente scintillante!

La concorrente del GF VIP ha indossato una minigonna ed un maglioncino crop a maniche lunghe bianco. Un paio di sandali bianchi con laccetti e tacco al piede hanno completato il look. A fare la differenza, a dare quel tocco luminoso al suo look, una cascata di catenine scintillanti!

Non sappiamo se si tratta di un accessorio aggiunto dalla gieffina o se si tratta di un particolare che fa parte del look. In ogni caso, la Sorge ha vinto il premio come concorrente più trendy del reality.