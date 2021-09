Terence Hill, clamorosa decisione dopo l’addio a Don Matteo: la notizia lascia di stucco

La sorprendente decisione dell’attore Terence Hill dopo Don Matteo: Luca Bernabei rivela di cosa si tratta a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ha fatto scalpore poco tempo fa la notizia dell’abbandono della famosissima serie Don Matteo da parte di colui che ha vestito i panni del protagonista fin dall’inizio.

Leggi anche—————>>>Terence Hill, quella tragica telefonata: era il figlio di Bud Spencer, rivelazione incredibile

Ora che le riprese si sono concluse, il bravissimo attore sorprende ancora una volta il suo affezionatissimo pubblico con una decisione clamorosa. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, ha spiegato cosa farà l’amatissimo attore ora che ha dismesso l’abito talare più famoso della tv. “Vogliamo pensare alla sua eredità in termini di dedizione, fedeltà e di amore per Don Matteo”, ha detto il produttore.

Ma quale sarà il prossimo progetto che vedrà protagonista la star italiana?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Terence Hill, accadrà dopo Don Matteo: la decisione spiazza tutti

Terminata l’ultima scena di Don Matteo, Mario Girotti (questo il vero nome di Terence) è stato accompagnato da un fortissimo applauso da parte dei colleghi e di tutta la troupe.

Per l’attore, Bernabei ha speso parole di grande ammirazione: “Un uomo intelligente e umile che ha sempre messo al centro il lavoro di squadra e il suo amore per la serie più amata dagli italiani”.

Leggi anche————>>>Terence Hill lascia Don Matteo, svelato il motivo: le parole del figlio

Ha poi rivelato che l’anno prossimo saranno impegnati insieme in due film: uno di Natale e uno western. Come si può facilmente immaginare, questo ritorno alle pellicole ambientate nel Far West avrà un grande impatto su tutti coloro che ricordano con affetto le sue interpretazioni durante l’epoca d’oro di quel genere.

E voi siete pronti a questo tuffo nel passato?