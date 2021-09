Marcella Bella è famosissima ed amatissima, ma avete mai visto suo figlio Tommaso? L’abbiamo rintracciato su Instagram ed anche lui è bellissimo.

È davvero favolosa Marcella Bella a Star in the star, vero? Per la prima volta in assoluto, la splendida cantante è tra i giudici del seguitissimo programma condotto da Ilary Blasi. Ed oltre a dimostrare, ancora una volta, la sua immensa preparazione nel canto, la simpaticissima Marcella sta dando ampio sfoggio delle sue doti da artista. In attesa, però, di scoprire cosa succederà questa sera e, soprattutto, chi sarà la maschera eliminata di questa sera, scopriamo qualche cosa in più su di lei. In un nostro recentissimo articolo, come ricorderete, vi abbiamo mostrato la figlia di Marcella Bella. Lei si chiama Carolina e, come raccontato, ed è davvero bellissima. Sapete che, però, la giovanissima non è l’unica figlia della cantante? Ancora prima di lei, infatti, Marcella ha messo al mondo Tommaso, il suo primogenito.

Leggi anche –> Marcella Bella, sapete dove vive? Il salotto di casa sua è pazzesco: c’è un dettaglio incantevole

Voi, però, l’avete mai visto? Se con Carolina abbiamo potuto constatare che la somiglianza tra mamma e figlia è davvero impressionante, cosa sappiamo sul primogenito della cantante e di suo marito, Mario Merello? Siete pronti a scoprire di più? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Marcella Bella, avete mai visto suo figlio Tommaso?

Sposata da tantissimi anni con Mario Merello, Marcella Bella ha saputo costruire nel corso degli anni una famiglia davvero splendida. Voi avete mai visto i suoi figli? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Carolina. Adesso, invece, vi mostreremo Tommaso, il primogenito della coppia.

Leggi anche –> Marcella Bella, chi è sua figlia Carolina: la somiglianza è pazzesca

Nato qualche tempo dopo il loro matrimonio, Tommaso è stato il primo figlio di Mario Merello e Marcella Bella. Voi, però, l’avete mai visto? Il suo canale Instagram, purtroppo, è privato. Spulciando con attenzione, però, quello della madre, siamo riusciti ugualmente a rintracciare alcuni scatti in compagnia di sua sorella. Che dire? Beh, assolutamente nulla! Così come sua sorella, anche il giovane Tommaso vanta di un fascino davvero incredibile. Eccolo insieme alle due donne della sua vita:

Sono davvero bellissimi insieme, vero?