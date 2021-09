Uomini e Donne, chi è Gabrio: età, lavoro, Instagram e il difficile passato del corteggiatore di Andrea Nicole

Uomini e Donne, chi è Gabrio: età, lavoro, Instagram e il difficile passato del corteggiatore della tronista Andrea Nicole.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. Prime esterne, prime conoscenze, prime emozioni: nasceranno nuove storie d’amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! È ancora presto per fare pronostici, ma c’è già chi ha vissuto forti emozioni con una “coppia” in particolare. Parliamo di Andrea Nicole e il corteggiatore Gabrio.

La tronista lo ha portato in estera e il carattere di questo “gigante buono” sembra averla davvero stregata. In attesa di scoprire come proseguirà la loro frequentazione, conosciamo meglio il nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, Gabrio ha colpito Andrea Nicole: Instagram e curiosità sul nuovo corteggiatore

Una storia toccante, quella di Gabrio. Il ragazzo è sceso a corteggiare Andrea Nicole, che l’ha definito un gigante buono. Gabrio vive a Forlì, adottato da una famiglia romagnola, ma è di origini russe. Lavora coma operatore ecologico e occasionalmente come giardiniere ed è papà di Ethan, nato da una precedente relazione, che vede due volte al mese poiché abita in un’altra regione. Timido e imbarazzato, la dolcezza di Gabrio ha colpito Andrea Nicole, ma non solo: sui social una valanga di complimenti per il nuovo corteggiatore.

Il passato di Gabrio è doloroso: è nato a Volgograd, la vecchia Stalingrado, cresce con la mamma dopo la separazione, ma lui sapeva che il suo papà fosse morto. Non ha un rapporto affettivo con la mamma, che chiama “Lilith” proprio per sottolineare il distacco: come ha raccontato lui, la donna era sempre in giro ad ubriacarsi o “farsi di qualche cosa”. Da piccolo ha dovuto arrangiarsi, facendo piccoli lavori e a volte rubando, per prendersi cura del fratello minore.

“C’è tanto altro, che può essere nascosto dal tuo aspetto”, ha detto la tronista di lui. Il suo cognome è Landi ed è così che potete trovarlo su Instagram, anche se al momento il suo profilo è privato.

E voi, cosa ne pensate dei primi momenti tra Andrea Nicole e Gabrio? Pensate possa nascere qualcosa tra i due protagonisti del trono Classico?