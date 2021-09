Uomini e Donne, chi è Noemi: età, curiosità e Instagram della corteggiatrice di Matteo

Uomini e Donne, chi è Noemi: età, curiosità e Instagram della corteggiatrice del tronista Matteo Fioravanti.

Si conoscono da pochissimo, ma tra loro sembra essersi già creato un bel feeling. Parliamo del tronista Matteo Fioravanti e della sua corteggiatrice Noemi. I due sono usciti in esterna e sin da subito sono sembrati in sintonia. A tal punto che il romano si è lasciato andare a più di un abbraccio con la bellissima corteggiatrice, pur avendo ammesso di essere restio al contatto fisico all’inizio. Ma cosa sappiamo di lei?

La sua bellezza ha colpito tutti: sui social è apparsa una valanga di complimenti per la corteggiatrice subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata. E in molti si sono chiesti come trovarla su Instagram. Ve lo sveliamo noi!

Uomini e Donne, Noemi è una corteggiatrice di Matteo: sapete come si chiama su Instagram?

È scoppiata già la scintilla tra Matteo e la bellissima Noemi? Inutile negarlo: seppur in poco tempo, il tronista sembra essere già molto preso! Riccia, scura e dal sorriso contagioso, Noemi è di origini campane, anche se non sappiamo ancora molto di lei. In attesa di scoprire di più, abbiamo trovato però il suo canale Instagram, seguito da ben 13 mila followers: un numero destinato a salire data la popolarità che regala la trasmissione di Maria De Filippi. Il profilo è ricco di scatti e selfie incantevoli, e potrete trovarlo con suo nome e cognome, Noemi Baratto:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà e come proseguirà la conoscenza tra Noemi e Matteo. Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione trapelate nelle scorse ore, però, pare proprio che il tronista abbia riportato di nuovo la bella corteggiatrice in esterna. Che sia l’inizio di una storia d’amore? Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45 per tutte le emozioni di Uomini e Donne.