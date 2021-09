La storia di Krystal è stata raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite, ma come sta oggi? A distanza di mesi, la ritroviamo proprio così.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove ed intense stagioni di Vite al Limite, quella di Krystal ha saputo suscitare un interesse piuttosto particolare. Motivo per cui, a distanza di pochissimi mesi dalla messa in onda del suo episodio, sono davvero diverse le persone che si chiedono cosa le sia successo dopo. E, soprattutto, come sia diventata adesso. Ovviamente, a rivelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi. Prima di farlo, però,riavvolgiamo un attimo il nastro. E cerchiamo di capire come è diventata obesa. E per quale motivo.

Così come tantissimi altri pazienti del dottor Nowzaradan, anche Krystal ha alle spalle una storia piuttosto turbolenta. Una storia, purtroppo, fatta di violenze e di abusi. Aveva soltanto 13 anni, pensate, quando la donna dell’Ohio portava con sé un peso piuttosto eccessivo. Scopriamo, però, cos’è successo esattamente. Vi anticipiamo: il suo percorso non è stato affatto esemplare. Ecco, però, come la ritroviamo oggi.

Come sta oggi Krystal Hall di Vite al Limite: dopo mesi la ritroviamo proprio così

Krystall Hall ha deciso di prendere parte al programma Vite al Limite per riprendere in mano la propria vita. Arrivata a pesare ben 280 kg, la trentaquattrenne dell’Ohio aveva alle spalle un passato molto difficile. Non soltanto, come raccontato dalla diretta interessata nella sua anteprima, è stata vittima di diverse violenze, ma ha anche creduto , in un certo momento della sua vita, di essere omosessuale. A partire dall’età di 18 anni, infatti, la Hall ha avuto una storia con una donna,terminata all’età di 30 anni. È proprio intorno a quel periodo, infatti, che conosce il suo attuale marito. E si rende conto di non essere affatto omosessuale.

Krystal, quindi, decide di partecipare a Vite al Limite. E di iniziare il suo percorso col dottor Nowzaradan. Il suo percorso, però, non è affatto uno dei migliori. In 12 mesi, infatti, la donna ha perso soltanto 18 kg. Insomma, un numero piuttosto misero. Com’è, però, oggi? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo potuto constatare coi nostri occhi il suo cambiamento. Eccola qui:

Sembrerebbe che Krystal abbia continuato da sola la dieta. E che adesso stia bene. Le auguriamo, però, di aver ritrovato quella serenità che lei tanto sperava di trovare.