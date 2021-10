Amici 2021, Rudy Zerbi non ci sta e perde le staffe: nel daytime di oggi, il professore di canto ha comunicato una drastica decisione.

Amici 2021 è iniziato da poco meno di tre settimane, eppure i colpi di scena che si sono susseguiti in questi pochissimi giorni sono davvero incredibili. A partire dall’ingresso nella scuola di Elisabetta, ex alunna di Arisa dell’edizione scorsa, fino alla presenza di Raimondo Todaro nel corpo docenti, questa nuova edizione del talent è iniziata proprio nei migliori dei modi. E siamo certi che, così come tutte le altre volte precedenti, ci regalerà delle emozioni davvero incredibili.

A tal proposito, avete seguito il daytime di oggi, Venerdì 1 Ottobre. Nel corso della striscia quotidiana di Canale 5, abbiamo visto un Rudy Zurbi piuttosto furioso per l’atteggiamento di uno dei ragazzi della scuola. “Se continui in questo modo, te ne vai a casa”, ha detto il professore di canto al giovanissimo talento. Cos’è successo, però? E, soprattutto, a chi si è rivolto in questo modo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici 2021, Rudy Zerbi non ci sta: “Fai la valigina e vai fuori di qua”,cos’è successo

L’appuntamento col daytime di Amici 2021 di oggi, Venerdì 1 Ottobre, è stato davvero imperdibile. Perché? La risposta è davvero semplice: oltre al momento di sconforto di Mirko, che secondo le anticipazioni sarà l’eliminato della prossima puntata, abbiamo anche assistito alla sfuriata di Rudy Zerbi verso LDA.

Nel corso della puntata precedentemente, Luca D’Alessio ha avuto la possibilità di conoscere il suo produttore. E di sapere che il singolo con cui si è presentato sul palco di Amici e che gli è valso l’ingresso nella scuola verrà prodotto. A quanto pare, però, sembrerebbe che le modifiche apportate al pezzo non gli siano affatto piaciute. Ed è per questo motivo che da un iniziale entusiasmo, il giovane D’Alessio è passato a disprezzare lo stesso singolo. Un atteggiamento, quindi, che Rudy Zerbi non ha affatto gradito. E che, chiamato a scuola, ha severamente redarguito.

È proprio nel corso del loro incontro che il professore di canto, quindi, ha ribadito al giovane Luca quanto il produttore assegnatogli abbia prodotto canzoni della maggior parte dei cantanti emergenti. E che abbia affisso sulle pareti tantissimi dischi d’oro. “Se continui in questo modo, te ne vai a casa”, ha detto il buon Zerbi a D’Alessio. Invitandolo, quindi, a cambiare atteggiamento. Purtroppo, le ‘sorprese’ non sono finite qui. Oltre al rimprovero, a Luca è stata comunicata anche un’amarissima decisione: la sua maglia è stata sospesa! Soltanto quando canterà il singolo assegnatogli in questa settimana proprio come gli è stato chiesto e quanto canterà il suo inedito come voluto dal produttore, potrà riaverla!

Cosa ne pensate della decisione di Rudy Zerbi?