Amici, “È carina ma non sa di niente”: duro colpo per lei

Duro colpo per un’allieva di Amici dove sono iniziate le sfide con gli esterni: le parole di un’insegnante mettono in crisi la cantante.

Clima teso ad Amici 21: la classe di quest’edizione è ormai al completo e la gara tra i ragazzi per conservare il tanto agognato banco si farà via via sempre più agguerrita.

Come accade ogni anno nella scuola più famosa d’Italia, ogni allievo dovrà cercare di abbattere l’ostacolo rappresentato da qualche docente che non riscontra in lui le qualità sufficienti per restare nel programma.

È il caso di Flaza che a sorpresa è stata messa in sfida con Gea, un’aspirante allieva, da Anna Pettinelli. La coach di canto ha spiegato in una lettera il perché di questa decisione provocando nella ragazza una reazione di grande sconforto.

Amici, duro colpo per Flaza: “Trasparente”

“È carina ma non sa di niente. È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare, cosa che con lei non succede. Flaza è liscia e a me piace l’acqua gassata”, si legge nella lettera dell’insegnante.

Senza tanti giri di parole, quindi, la Pettinelli ha espresso le sue perplessità sulla capacità di Flaza di arrivare a emozionare chi la ascolta cantare: “Flaza sembra Alice nel paese delle meraviglie, è spaesata. E se non trova il suo posto in un luogo protetto come Amici, in una classe di 20 persone, come pensa di trovarlo nel mondo della musica?”, chiede la coach.

Colei che sfiderà Flaza è Gea che, avendo frequentato il Conservatorio e un’Accademia Jazz, avrebbe alle spalle un percorso di studi più completo rispetto a lei. Gea, inoltre, sa suonare la batteria. Determinata comunque a non mollare il posto conquistato nella scuola di Canale 5, Flaza ha risentito del giudizio della Pettinelli.

Secondo voi, Flaza ha buone possibilità di vincere la sfida?