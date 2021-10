Amici, l’hanno ricontattata dopo averla ‘bullizzata’ a scuola: Giulia Stabile ha reagito proprio così.

Giulia Stabile è stata la protagonista assoluta di Amici di Maria De Filippi della ventesima edizione. La ballerina ha trionfato, portando la coppa a casa, ma ha anche trionfato nel cuore dei telespettatori, per il suo talento e per la sua bellezza d’animo.

Anche quest’anno, nella nuova edizione, avremo il piacere di seguirla, perchè, ballerà con il corpo dei professionisti. Come ormai è noto, l’ex allieva di Amici, ha subito episodi di bullismo a scuola. Più volte, dopo la sua esperienza, ma anche all’interno della scuola, ha parlato di quanto vissuto. C’era chi la prendeva in giro per i suoi sogni, per il desiderio di brillare e chi per il suo aspetto fisico. Quando, la sua esperienza nel talent si è conclusa, c’è stato qualcuno che l’aveva ‘bullizzata’, che ha tentato di ricontattarla: ma come ha reagito la ballerina? Vediamo insieme la sua risposta.

Amici, l’hanno ricontattata dopo averla ‘bullizzata’: come ha reagito Giulia Stabile

La vincitrice di Amici 20, ha trionfato nel cuore del pubblico. Giulia ha mostrato all’interno della scuola di avere un talento incredibile e di possedere una grande purezza d’animo. Oggi, la vediamo nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 21.

La ballerina ha, però, un passato delicato, è stata vittima di episodi di bullismo a scuola. C’è chi la prendeva in giro per il suo desiderio di brillare e di credere nei sogni e chi per il suo aspetto fisico. Dopo la vittoria nel talent, e dopo averne parlato, qualcuno l’ha ricontattata. Ma come ha reagito?

Giulia è andata avanti, non ha voluto più dare importanza a queste persone, e non ha voluto accettare scuse arrivate troppe tardi. “Sì, ho subito episodi di bullismo. Anche adesso in realtà mi stanno arrivando un bel po’ di messaggi da parte di alcuni di loro. Ovviamente non sto rispondendo. Non voglio proprio dare loro importanza, neanche con un semplice messaggio. Ci sono anche altri che si sono scusati però adesso è semplice scusarsi”, ha commentato.