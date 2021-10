Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di venerdì 1 ottobre: nuovi scontri nella casa, nomination e nuovi colpi di scena.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ormai siamo entrati nel vivo del gioco e l’atmosfera in casa sembra essere sempre più accesa. Nella scorsa puntata abbiamo assistito al confronto fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Ma anche tra i concorrenti non sono mancati i confronti. Ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. La fidanzata dell’imprenditore, Greta, ha avuto un confronto con entrambi. In questi giorni, anzi, proprio ieri, in casa, si sono accesi gli animi. Il gruppo sembra ormai diviso. Mancano poche ore, e una nuova puntata ci sorprenderà, cosa succederà?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, venerdì 1 ottobre: scontri, nomination e tanti colpi di scena

Alfonso Signorini è pronto a sorprenderci con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera, venerdì 1 ottobre. Ad affiancarlo in questo percorso, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma la novità di quest’anno, sono le due opinioniste del popolo.

Due sorelle che, come detto dal conduttore, hanno una particolare caratteristica, dicono sempre quello che pensano. In questi giorni, in casa è successo di tutto. Siamo partiti da una settimana tranquilla, fino a due giorni fa. Uno scontro è scoppiato tra Alex e Samy, ma subito dopo, sembra aver toccato anche gli altri concorrenti. Fino a ieri, quando, all’interno della casa è scoppiato il caos. Sicuramente, nella puntata di questa sera, se ne parlerà. Non solo, sembrerebbe che, al centro dell’attenzione, troveremo nuovamente le principesse Hailè Selassiè. Al momento non ne abbiamo certezza, lo scopriremo fra poche ore.

Aldo Montano, dopo essere uscito dal reality, per impegni istituzionali presi in precedenza, ritornerà in casa. Grande attenzione anche per il televoto: chi sarà salvato tra Andrea, Nicola e Gianmaria? Il Grande fratello Vip vi aspetta questa sera, su canale 5, con una nuova imperdibile puntata!