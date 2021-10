Beautiful, anticipazioni americane: nuova coppia in arrivo, non indovinereste mai chi sono i due protagonisti.

Un grandissimo successo, che dura da ben 35 anni. È quello di Beautiful, la soap opera americana che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo, ancora oggi. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: le anticipazioni provenienti dagli Usa promettono ulteriori colpi di scena e sorprese incredibili.

Ben presto ci saranno nuove difficoltà da affrontare per i protagonisti e, in tutto il caos che ne deriverà, potrebbe nascere una nuova inaspettata coppia… Se non temete spoiler, continuate a leggere e scoprite cosa accadrà nelle prossime puntate.

Beautiful, anticipazioni americane: la possibile nuove coppia che si sta formando vi lascerà senza parole

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! In casa Forrester sta per scoppiare una vera e propria bomba. Un nuovo tradimento diventerà centrale nella trama degli episodi che vedremo: parliamo di quello di Quinn Fuller, che tradirà Eric Forrester con il legale della famiglia, il giovane Carter. Una notizia shock, che sconvolgerà tutti, compreso Eric. Quest’ultimo in un primo momento caccerà di casa la moglie per poi tornare sui suoi passi: si scoprirà che il fondatore della Forrester Creation è impotente e, sentendosi incapace di soddisfare a pieno Quinn, le permetterà di continuare una relazione fisica con Carter!

Un risvolto che ha dell’incredibile, ma non è l’unico colpo di scena ‘shock’ che vedremo. Proprio nel momento in cui Eric vivrà questo disagio, potrà contare sulla vicinanza e sull’affetto, quasi materno, di Katie Logan, la sorella di Brooke. La donna sarà una spalla importante per Eric, ma potrebbe non essere una semplice amicizia… Proprio così, l’ipotesi sempre più concreta è che possa nascere una storia proprio tra Eric e Katie! Quest’ultima, con la sua dolcezza, potrebbe essere la persona giusta in questo momento per Eric. Sicuramente più di Quinn, desiderosa di un rapporto più fisico e passionale.

Eric e Katie saranno quindi una nuova coppia in Beautiful? Al momento non è ufficiale, ma per molti andrà a finire proprio così. E voi, cosa ne pensate di questa possibile storyline? Vi piacerebbe vederli insieme?