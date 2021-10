Bianca Atzei insieme al suo papà: lo scatto social è da incorniciare

Avete mai visto il papà di Bianca Atzei? Lo scatto social, mostrato dalla cantante, è bellissimo.

Bianca Atzei è una artista bravissima e bellissima. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, è molto attiva sui social. Proprio sul suo profilo, che supera gli ottocento mila follower, è avvezza a condividere molti scatti.

Scatti che, dobbiamo ammetterlo, sono tutti belli e particolari. Ovviamente, non mancano gli aggiornamenti, per quanto riguarda la sua musica. Spesso, è proprio sui social che annuncia l’uscita di qualche incredibile novità, come qualche suo nuovo singolo. Anzi, in basso all’ultima foto pubblicata, Bianca ha fatto intendere che presto, ci sarà una grande sorpresa, anzi, forse due, come ha scritto. Ma sempre sul suo profilo, non è passato inosservato uno scatto meraviglioso di famiglia, insieme al suo papà.

Bianca Atzei insieme al suo papà: la dedica social è dolcissima

Artista dalla voce inconfondibile, Bianca Atzei continua ad avvolgerci con la sua musica. Nelle ultime ore, sul suo profilo instagram ha pubblicato uno scatto con in basso una didascalia molto particolare: “Presto una grande sorpresa… forse due”, che si tratti di nuova musica? Noi non vediamo l’ora, ma per scoprirlo bisogna attendere ancora un po’.

Ma proprio qui, sui social, uno scatto ha catturato l’attenzione dei follower che, vi diciamo, sono migliaia. Ma di quale foto stiamo parlando? La cantante ha reso nota una immagine di famiglia, insieme al suo papà. Eccoli insieme osservare la camera con i loro sguardi felici:

“Tanti auguri al papà più speciale del mondo. Ti amo tanto”, ha scritto a corredo. Ovviamente, i suoi migliaia di follower hanno lasciato subito tanti commenti, e tanti messaggi di auguri e l’immagine ha fatto boom di like in men che non si dica. Bianca e suo padre hanno scattato una foto che ha incorniciato un momento bellissimo trascorso insieme.