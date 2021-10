Brutto colpo per Raffaella Fico, spunta l’ex di Piero Neri: rivelazione clamorosa

Brutto colpo per Raffaella Fico, spunta l’ex del fidanzato Piero Neri: rivelazione clamorosa da parte della donna

Raffaella Fico è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella torna nella casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza nel 2008. Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti: Raffaella è cresciuta, è maturata ed è diventata anche mamma.

La Fico ha avuto una figlia con il calciatore Mario Balotelli, con il quale ha avuto una storia d’amore. Dopo la fine della relazione con SuperMario, la Fico ha avuto altre relazione, ma la più importante sembra proprio quella attuale con Piero Neri.

La neo gieffina ha dichiarato di essere innamoratissima del suo compagno. Adesso, però, potrebbe arrivare un brutto colpo per lei. È spuntata dal nulla, infatti, l’ex fidanzata di Neri. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico ha dichiarato tutto il suo amore per l’imprenditore Piero Neri. L’uomo le ha fatto recapitare anche un messaggio aereo sulla casa.

C’è qualcuno, però, che non crede nel loro amore. Parliamo di Valentina Colombi, ex fidanzata dell’imprenditore toscano. La donna, in un’intervista al settimanale Chi, ha raccontato: “Mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare ferragosto. Voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento è finito. Non ha mai smesso di essere innamorato”.

La loro storia d’amore è durata tre anni, dal 2016 al 2019. La rottura definitiva è arrivata lo scorso inverno: “A novembre del 2020 siamo tornati insieme per tre mesi. Ci siamo lasciati di nuovo verso febbraio-marzo”, ha raccontato la Colombi. Secondo quanto raccontato dalla Colombi, però, l’imprenditore pare non fosse pronto a interrompere definitivamente i rapporti con la ragazza: “in questa estate 2021 si è rifatto vivo”.

I due, stando alle parole della ex fidanzata, sarebbero rimasti in contatto fino ad agosto e l’imprenditore toscano l’avrebbe invitata addirittura a passare del tempo insieme: “Lui voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento era finito”.