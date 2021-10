Avete mai visto la casa di Can Yaman? È piuttosto spettacolare: i suoi ‘dettagli’ vi lasceranno davvero senza fiato, eccola qui.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Can Yaman. Fattosi conoscere dal pubblico italiano con la famosissima serie televisiva ‘Bitter Sweet’, l’attore turco ha cavalcato la cresta dell’onda in men che non si dica. Tanto è vero che, subito dopo, non soltanto è stato il protagonista di tantissime altre serie tv di successo, a partire da Daydreamer e Mr Wrong, ma è diventato anche uno dei volti più amati della televisione italiana. E, soprattutto, dalle donne nostrano. Bello, affascinante, muscoloso, sorriso dolcissimo e lineamenti perfetti: insomma, sembrerebbe proprio che il buon Yaman sia l’uomo perfetto!

Vi siete mai chiesti, però, dove vive? Come raccontato dal diretto interessato, ancora prima di riprendere le riprese per Sandokan, Can Yamam è impegnato con un nuovo lavoro, che condividerà insieme a Francesca Chillemi. E, a quanto pare, sembrerebbe che abbia deciso di fare fissa dimora a Roma. Avete mai visto la sua casa? Vi assicuriamo, resterete di stucco!

La casa di Can Yaman è divina: guardate qui, resterete di stucco!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Can Yaman è solito intrattenere il suo amatissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni video che lo ritraggono all’interno della quattro mura di casa sua mentre è intento ad allenarsi. A tal proposito, voi avete mai visto dove vive?

Da come si può chiaramente notare dai video riproposti su Instagram, sembrerebbe che Can Yaman abbia scelto di vivere a Roma, vicinissimo al Colosseo, e che la sua casa sia davvero spettacolare. Bando alle ciance: scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio, ve ne innamorerete!

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Per avere un fisico del genere, Can Yaman si allena. E quanto si allena! In questo video, l’attore turco si lascia riprendere mentre è intento a fare una serie di esercizi! Che muscoli! Anche se, dobbiamo ammettere, la nostra attenzione si è spostata anche sui dettagli della sua casa! Si vede chiaramente: la stanza in cui si trova Can in questo video, che supponiamo essere il soggiorno, è composta dal pavimento rivestito di parquet chiaro, mobili ed accessori rigorosamente bianchi ed un’enorme libreria ricca di sue foto e ritratti;

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

In questo video, Can Yaman continua la sua preparazione atletica, eppure non si può fare a meno di notare dall’arco della sua porta. Sulla parete, rigorosamente bianca, vi è un televisore enorme. Accanto ad essa, infine, c’è un arco ricoperto di alcune rifiniture di oro e, quasi sul soffitto, vi è una piccola sbarra, che l’attore utilizza per alcuni esercizi sportivi.

Insomma, non c’è null’altro da aggiungere: è davvero spettacolare! Siete d’accordo con noi?