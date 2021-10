Il mondo dell’ex tronista si tinge finalmente di azzurro, sarà mamma per la terza volta e questa volta di un maschietto: che gioia!

Un momento davvero magico, quello che l’ex tronista insieme alla sua famiglia sta vivendo. Qualche settimana fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha voluto condividere col suo pubblico social la notizia di essere incinta per la terza volta. Adesso, a distanza di qualche giorno, non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi amatissimi sostenitori un’altra splendida notizia: sarà mamma di un maschietto! Il suo mondo, quindi, si tinge di azzurro. E sapete perché? La risposta è piuttosto semplice: dopo due splendide femminucce, l’ex tronista diventerà mamma di un maschietto!

Leggi anche –> È diventata mamma, splendido annuncio dell’attrice: “È nato Edoardo”

Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, appena appresa, ha letteralmente mandato in subbuglio tutto il suo pubblico social. “Te lo dicevo da tre mesi che era maschio”, recita un commento. “Super auguri”, ne recita un altro. Insomma, l’amatissima tronista di Uomini e Donne ha fatto esplodere di gioia tutti i suoi sostenitori. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Sarà mamma per la terza volta di un maschietto: che gioia per l’ex tronista

È stata un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne ed ancora adesso, nonostante la sua vita sia completamente e letteralmente lontana dai riflettori, continua ad esserlo. Stiamo parlando proprio di lei: Ramona Amodeo! Trovato l’amore al di fuori del contesto televisivo, la splendida napoletana è convolata a nozze col suo principe. Ed ha messo su una splendida famiglia.

Leggi anche –> La cantante diventerà mamma: “Quando verrai alla luce ti darò il mondo”, il commovente annuncio social

Qualche settimana fa, quindi, ha annunciato di essere incinta per la terza volta. E qualche ora fa, invece, ha scoperto il suo sesso. Dopo due splendide femminucce, la splendida Ramona diventerà mamma di un maschietto.

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝑅𝒶𝓂𝑜𝓃𝒶 𝒜𝓂𝑜𝒹𝑒𝑜 (@ramona_amodeo)

Protagonista indiscussa di una festa davvero incredibile, Ramona Amodeo ha accolto i suoi ospiti in un locale super chic e raffinato. Ed ha regalato loro una serata che, senza alcun dubbio, difficilmente dimenticheranno!

Cogliamo l’occasione per fare i nostri più sinceri di auguri a Ramona Amodeo e alla sua splendida famiglia.