Lo vediamo proprio così al GF Vip, ma com’era anni fa? Spunta lo scatto del passato.

Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip sarà al centro dell’attenzione di migliaia di telespettatori. Sicuramente, i colpi di scena non mancheranno, come anche le sorprese.

Leggi anche Ascanio e Katia del Grande Fratello: la rivelazione inaspettata a 15 anni dall’inizio della loro storia

Aldo Montano, uscito la scorsa settimana per un impegno istituzionale preso in precedenza, dovrebbe rientrare proprio in questa diretta, dato che, si trova già in casa, ma non insieme ai suoi compagni. Tra i concorrenti stanno nascendo i primi scontri e le discussioni, se pur brevi, non mancano. Davide Silvestri all’interno della casa più spiata d’Italia si sta facendo molto amare ed apprezzare. La sua simpatia non passa mai inosservata, e in particolare le sue imitazioni. Lo vediamo così al GF Vip, ma sui social, è spuntata una foto del passato, sembrerebbe essere tra le prime pubblicate su instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Al GF Vip si mostra così, ma com’era prima? Spunta la foto del passato

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera, venerdì 1 ottobre, avremo modo di vedere quanto successo in questi giorni. Grande sorpresa, finalmente il ritorno di Aldo Montano. Al momento, è già in casa, ma separato dai suoi compagni di viaggio.

Leggi anche GF Vip 2021, Davide Silvestri: Instagram, vita privata, Vivere, la drastica decisione e il cugino famosissimo

Tra i concorrenti che sicuramente sta lasciando il segno, non possiamo non citare Davide Silvestri. Nel reality, è sempre pronto a far ridere e divertire. Le sue imitazioni sono tanto apprezzate, non solo dai presenti, che se la ridono a più non posso, ma anche dai telespettatori. Davide, oggi, al GF Vip, lo vediamo così, come nella foto in alto, ma ricordate com’era prima? Ecco uno scatto del passato.

Sembrerebbe essere questo uno dei primi scatti che ha poi pubblicato sul suo profilo instagram. Osservando, non notiamo cambiamenti evidenti. La foto risale al 2014. Possiamo dire che, dopo 7 anni, il concorrente è praticamente uguale.