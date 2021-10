Momento toccante al GF Vip: Raffaella Fico incontra il fidanzato Piero Neri e lui racconta il terribile episodio in cui ha rischiato la vita.

In una puntata emozionante come quella di stasera, non poteva mancare al GF Vip un incontro romantico tra uno dei Vipponi e la sua dolce metà.

La sorpresa di questa sera era destinata a Raffaella Fico, che proprio durante l’ultima puntata ha parlato del suo fidanzato Piero Neri, imprenditore livornese e dell’amore che lega entrambi.

Inizialmente Signorini ha mostrato a Raffaella l’intervista rilasciata da Valentina Colombi, ex di Piero, la in cui la donna sostiene che in realtà Neri sarebbe ancora innamorato di lei.

Ad ogni modo, Raffaella ha potuto incontrare Piero in giardino e l’incontro tra loro si è svolto in modo molto romantico. Inoltre l’imprenditore ha svelato per la prima volta un retroscena drammatico: ha rischiato di morire ma grazie a Raffaella si è salvato.

Vediamo cosa è successo.

GF Vip, tremendo retroscena: “Stavo annegando”, il fidanzato di Raffaella Fico lo racconta per la prima volta

I due, emozionatissimi, hanno avuto modo di rivedersi e la gioia dell’incontro ha fatto dimenticare completamente le dichiarazioni della ex di Neri alla stampa.

Signorini ha invitato Piero a raccontare qual è l’episodio che lo lega più di tutto alla sua attuale compagna. “Io mi sono innamorato subito, però c’è stato questo episodio che mi ha molto legato a lei. Ho rischiato di morire perché stavo annegando, ero rimasto impigliato in una cima sotto lo scafo della barca e lei se n’è accorta. Non se n’era accorto nessuno, lei è voluta venire con me, mi voleva tenere d’occhio. Si è messa ad urlare e mi ha tirato fuori dall’acqua insieme a Marco che devo ringraziare e saluto. Ero esanime, svenuto. Sette punti di sutura alla tibia, due costole incrinate. Abbiamo fatto la nottata in ospedale”, ha raccontato per la prima volta l’uomo.

Anche Raffaella ha ricordato quei terribili momenti: “Credo sia stato uno dei giorni più brutti della mia vita”, ha ammesso la concorrente.