GF Vip, Gianmaria è uno dei protagonisti indiscussi: sapete che lavoro fa?

Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti del GF Vip, ma sapete che lavoro fa? Siamo certi che in molti ve lo sarete chiesti.

È tra i concorrenti del GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi. Campano d’origine e conosciutissimo imprenditore, il giovane è stato al centro della cronaca rosa per il bacio ‘bollente’ con Belen Rodriguez a Capri, ma anche per il suo flirt, poi chiarito nella casa di Cinecittà, con Soleil Sorge. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato tutto quello che occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età. Fino alle ‘curiosità’ più nascoste. Quello che, però, oggi vogliamo chiedervi è: voi sapete che lavoro fa? Ci pensiamo noi!

Leggi anche –> GF VIP, torna il sereno tra Gianmaria e Soleil: “Eri la mia felicità”, il chiarimento

Nel corso di queste pochissime settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Gianmaria è stato al centro dell’attenzione di tutti per la sua relazione, adesso definitivamente chiusa ed archiviata, con Soleil Sorge. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo lavoro? Spesso e volentieri, il buon Antinolfi ne ha parlato, ma di che cosa si occupa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Gianmaria è tra i concorrenti del GF Vip, ma che lavoro fa?

Davvero incredibile, fino a questo momento, il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip, vero? Entrato nella casa più spiata d’Italia nel corso della primissima puntata del reality, il buon campano ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. In attesa di poter scoprire come andrà a finire la sua esperienza e se, soprattutto, stasera riuscirà a superare la sua prima nomination, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Gianmaria Antinolfi è stato al centro dell’attenzione del gossip italiano poco più di due anni fa. Quando, a pochi mesi dalla sua separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata paparazzata insieme a lui mentre si scambiavano un tenerissimo e passionale bacio. Dopo di lei, il buon Antinolfi ha avuto altre relazioni. Adesso, è felicemente impegnato con Greta. Prima di lei, però, c’è stata Soleil Sorge. Siete curiosi, però, di sapere che lavoro fa?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Gianmaria Antinolfi sia un affermatissimo imprenditore. E che, dal Luglio del 2017, sia il direttore vendite di due società importantissime nel mondo della moda e del lusso.

Diteci la verità: eravate a conoscenza del lavoro di Gianmaria Antinolfi?