GF Vip, Lulù si avvicina a Manuel Bortuzzo mentre sono a letto, ma la reazione di lui spiazza: cos’è esattamente successo.

Siete pronti ad una nuova e sorprendente puntata del GF VIP? A partire dalle ore 21:45 di stasera, Venerdì 1 Ottobre, Alfonso Signorini sarà in diretta televisiva su Canale 5 per un nuovo appuntamento del reality. Cosa succederà? Al momento, è ancora tutto top secret. Anche se, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, siamo certi che questa sarà una puntata davvero imperdibile.

Ancora una volta, gli occhi del pubblico italiano sono puntati su di loro: Lulù e Manuel Bortuzzo. Tra i due, come ricorderete, è scoppiata la passione! E, qualche giorno, nel cuore della notte, si sono scambiati un tenerissimo bacio sotto le lenzuola. Cos’è successo, però, dopo quel momento? Certo, i due hanno continuato ad essere molto vicini e a scambiarsi gesti di affetto. Qualche ora fa, però, è successo qualcosa davvero di incredibile. Sul web, infatti, sta circolando un video in cui si vede chiaramente Lulù che si avvicina a Manuel mentre sono entrambi a letto, ma, da come si vede, sembrerebbe che il giovane Bortuzzo non abbia affatto gradito. Scopriamo cos’è successo.

GF Vip, Lulù si avvicina a Manuel: avete visto come ha reagito?

Lulù e Manuel Bortuzzo continuano a far parlare di sé nella casa del GF Vip. Tra i due, come dicevamo precedentemente, è scoccato un tenerissimo bacio qualche giorno fa. Un bacio che a tutti i presenti in casa, ma anche ai telespettatori, ha fatto ipotizzare l’inizio di qualcosa davvero di bello. È davvero così? Sembrava essere così, ma a quanto pare non lo è!

In questi ultimi giorni, infatti, il giovane Bortuzzo è stato al centro dell’attenzione per alcuni gesti compiuti nei confronti della ragazza. Gesti che, in un vero e proprio batter baleno, hanno fatto il giro del web. Ed hanno catturato non poco l’interesse da parte di tutti. Questo fatto alcune ore fa, non ha fatto altro che aumentare sempre di più la curiosità dei telespettatori. Cos’è successo? Sul web, gira un video in cui mostra i due giovanissimi ragazzi nel letto molto probabilmente appena svegli. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che Manuel, appena vede che Lulù si sta avvicinando, la respinge, spostandola. Guardate un po’ il video:

Cosa sarà successo, quindi? Perché Manuel ha avuto questa reazione? Chi lo sa! Nel frattempo, però, il suo gesto non è affatto passato inosservato. E c’è chi, sul web, gli recrimina una mancata sincerità nei confronti di Lulù.

Cosa ne sarà di loro?