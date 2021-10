Scoppia la lite in diretta tra due concorrenti del GF Vip: il conduttore Alfonso Signorini perde le staffe, “Abbiate rispetto”.

Puntata bomba quella di stasera al GF Vip 6: uno dei primi argomenti trattati è stata la lite furibonda avvenuta in questi giorni nella casa tra Alex Belli e Samy Youseff. L’acceso scontro tra i due ha portato alla formazione di due ‘fazioni’ tra i Vipponi.

L’attore si era sentito provocare dal modello egiziano che lo accusava di aver assunto una certa egemonia all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua reazione era stata molto forte. Nella discussione erano entrati anche altri coinquilini come Ainett e Casalino.

Quando stasera Alfonso Signorini ha di nuovo tirato in ballo la questione, i due Vipponi hanno di nuovo litigato e sono volate parole grosse in diretta. I toni troppo alti hanno fatto inalberare Signorini che è sbottato e ha richiamato tutti al rispetto.

GF Vip, accesa lite in diretta: Signorini perde le staffe e sbotta

Chiamati davanti al led i due protagonisti della clip appena mandata in onda, hanno quindi ripreso a discutere e ad un certo punto anche il pubblico aveva difficoltà a capire cosa stesse accadendo per via dei toni troppo alti.

Il conduttore si è infuriato parecchio e ha invitato Alex e Samy ad avere un dialogo più civile: “Abbiate rispetto, se non per me per il pubblico a casa che non riesce a capire cosa succede”.

La puntata di questa sera è iniziata davvero col botto e ha tutta l’aria di regalare tanti altri colpi di scena.