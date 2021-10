GF Vip, stasera il suo fidanzato entrerà in casa: come reagirà? Ecco cosa accadrà durante la puntata in diretta.

Manca pochissimo ad una nuova puntata del GF Vip 6. Questa sera, venerdì 1 ottobre 2021, ci sarà una nuova diretta, con tantissimi colpi di scena. Si parlerà, senz’altro, dell’ultima lite scoppiata nella casa, con protagonista Soleil Sorge, uno dei concorrenti più discussi di questa edizioni. Oltre ai momenti di tensione, però, ci sarà spazio anche per le sorprese…

Il fidanzato di una delle concorrenti è prontissimo per una visita speciale, proprio nella casa più spiata della tv. Scopriamo di più su questa succulenta anticipazione!

GF Vip, stasera il suo fidanzato entrerà in casa: la sorpresa che la concorrente non si aspetta

Pronti a seguire una nuova puntata del GF Vip 6? Alfonso Signorini e company saranno in diretta questa sera, su Canale 5, per un nuovo ricchissimo appuntamento. Dove si affronteranno i temi più caldi degli ultimi giorni, dalla lite tra Alex Belli e Samy, alle parole, giudicate offensive da alcuni coinquilini, di Soleil Sorge. Insomma, accadrà di tutto! Ma ci saranno anche bellissime sorprese. Come quella destinata a Francesca Cipriani, una delle ‘vippone’ della casa. L’ex pupa non sa che il suo fidanzato Alessandro Rossi le farà una sorpresa proprio questa sera!

E considerando che, nei giorni scorsi, la Cipriani si stava sentendo male soltanto per aver ascoltato la sua voce ( Alessandro si è recato fuori alla casa col megafono), sarà interessante scoprire come reagirà quando lo vedrà! Per lui Francesca ha speso bellissime parole, nel corso dell’ultima puntata del reality, definendolo un uomo davvero speciale.

Non ci resta che attendere qualche ora e sintonizzarci questa sera, a partire dalle 21 e 40 circa, su Canale 5 per scoprire cosa accadrà tra Francesca e la sua dolce metà. Le emozioni saranno davvero tantissime!