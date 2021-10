Giuseppe Conte tiene molto al suo orologio, sapete quanto costa? Prezzo da brividi

Sapete quanto costa l’orologio di Giuseppe Conte? L’ex premier tiene molto all’accessorio e il prezzo è da brividi

Durante il suo mandato da Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nelle uscite ufficiali quasi sempre con lo stesso orologio. L’ex premier probabilmente tiene molto all’accessorio, ma sapete quanto costa? Il prezzo è veramente da brividi.

Quanto costa l’orologio di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, oltre ad essere avvocato, giurista e accademico italiano, è soprattutto un politico, è stato presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021 e dal 6 agosto 2021 è presidente del Movimento 5 Stelle. Il suo mandato da Presidente del Consiglio è capitato in un periodo storico importante, ovvero durante la pandemia di Covid-19.

Per il suo controverso stile di leadership, Conte è stato spesso considerato uno dei principali esponenti del tecnopopulismo. Il suo primo governo, invece, è stato descritto come il “primo governo populista moderno in Europa occidentale”. Lui, invece, ama definirsi l’Avvocato del popolo.

Durante il suo mandato da Presidente del Consiglio, molti notarono l’orologio che portava al polso. Era quasi sempre lo stesso e aveva una particolarità: era fermo sempre sulla stessa ora. Tale particolare ha ovviamente fatto il giro del mondo ed ha dato materiale ai cosiddetti “complottisti” per pensare che le sue conferenze stampa non fossero in diretta.

Fortunatamente Conte adesso sembra essere corso ai ripari. Dato che tiene troppo al suo orologio da non poter addirittura farne a meno, di recente si è presentato in una trasmissione televisiva con l’accessorio girato sul polso.

Ma sapete quanto costa l’orologio dell’ex premier? Il direttore de La Clessidra, Sergio Bruni, ha identificato il modello dell’orologio: “Un Eberhard Extra Fort, molto bello, che costa dai tremila ai cinquemila euro, forse un po’ di più”. Un prezzo veramente da brividi.