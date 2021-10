“Sto con altri uomini e mio marito è felice”: la star di TikTok sconvolge i suoi fan

La nota star di TikTok sconvolge i suoi fan: “Sto con altri uomini e mio marito è felice”: ecco di chi stiamo parlando

“Sto con altri uomini e mio marito è felice“, la nota star di TikTok sconvolge il mondo dei social con le sue affermazioni. L’influencer terrebbe rapporti con altri uomini e il marito sarebbe addirittura felice. Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le dichiarazioni della tiktoker.

La star di TikTok sconvolge i fan: le sue dichiarazioni

La conoscete Rae Nemtsky? È una famosa tiktoker e le sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere. Rae si definisce letteralmente una “moglie calda”. La tiktoker ha infatti confessato di intrattenere rapporti con altri uomini con il totale consenso del marito. Quest’ultimo, invece, avrebbe scelto di restarle fedele.

La tiktoker ha addirittura confessato che in realtà sarebbe stato proprio il marito a chiederle di fare l’amore con altri uomini. Inizialmente lei era un po’ restia, ma poi si è convinta. Rae ha iniziato dunque a condividere la propria intimità con altri uomini e il marito le avrebbe chiesto di rispettare una sola condizione: gli incontri devono restare occasionali.

Le sue parole ovviamente hanno aperto un lungo dibattito sui social. La tiktoker è stata infatti attaccata e molti l’hanno accusata di tradimento. Lei, però, si è difesa dicendo: “Se c’è il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da quel che facevo quando ero single, la grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno, e so che è felice al pensiero di quel che faccio”.

Per lei, il marito è il miglior compagno che lei potesse mai desiderare: “Quello che faccio non influenza la nostra relazione. Possiamo farne a meno, è solo una cosa divertente che abbiamo deciso di comune accordo”.