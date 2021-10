Milly Carlucci ritorna a parlare dell’addio di Raimondo Todaro: rivelazione inaspettata

Intervistata dal settimanale Chi, Milly Carlucci ha risposto anche su Raimondo Todaro, passato da Ballando con le stelle ad Amici.

L’attesa sta quasi per terminare: dal prossimo 16 ottobre, ritroveremo Milly Carlucci al timone del suo celebre show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle.

Al settimanale Chi, la conduttrice ha parlato della nuova edizione: il cast è ormai completo e ufficiale e si preannuncia davvero interessante. Inoltre è di nuovo tornata sull’argomento Raimondo Todaro, maestro di ballo che per tantissimi anni è stato un volto storico del programma. L’amatissimo ballerino non farà parte della trasmissione: ha infatti scelto di lanciarsi in una nuova avventura professionale ed è stata proprio Maria De Filippi ad offrirgli questa possibilità.

La regina di Canale 5 è sempre stata la ‘rivale’ di Milly per eccellenza, dal momento che entrambe da anni si ritrovano a ‘scontrarsi’ sull’audience del sabato sera.

Vediamo allora cosa ha rivelato Milly al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Milly Carlucci, rivelazione a sorpresa dopo l’abbandono di Raimondo Todaro

Riguardo al bravissimo ballerino, che in questo periodo vediamo come coach di danza della scuola di Amici, la Carlucci è stata categorica: “Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast”.

Se da un lato Maria ‘ha portato via’ Raimondo a Milly, dall’altro Milly è riuscita ad aggiudicarsi un personaggio amatissimo che è ha fatto parte per lungo tempo di Amici. Parliamo ovviamente di Arisa, ex coach di canto del talent, prossima concorrente di Ballando con le stelle.

Cosa pensate della decisione di Milly?