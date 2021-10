Orlando Bloom e l’incidente sul set de Il Signore degli anelli: nessuno è a conoscenza dell’infortunio

Orlando Bloom e l’incidente sul set de Il Signore degli anelli: nessuno sapeva dell’infortunio.

Il Signore degli anelli è una saga basata sull’omonimo romanzo di Tolkien, che ha avuto un successo imponente il tutto il mondo. E’ divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re e la data di uscita risale al 2001, 2002 e al 2003.

Leggi anche Orlando Bloom al tempo de Il Signore degli anelli: sono passati 20 anni, difficile riconoscerlo così

Trilogia colossal fantasy, la trama è ambientata nel mondo immaginario della Terra di Mezzo. Le vicende degli Hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee, fanno da centro. Frodo, insieme al suo compagno di viaggio, partono, per cercare di portare a termine una importante missione. Devono distruggere l’Anello del potere, e gettarlo nel cuore del Monte Fato. In questo viaggio difficile e pericoloso, avranno un grande sostegno, da quella che poi si chiamerà La Compagnia dell’anello. L’amatissimo attore Orlando Bloom, ha interpretato Legolas, l’elfo di Gran Burrone. La star, però, proprio durante una scena, ha subito un infortunio, ma non tutti lo sanno.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Orlando Bloom, l’incidente sul set de Il Signore degli anelli: cosa è successo

Ha avuto un successo mondiale, Il Signore degli anelli è una trilogia colossal fantasy che narra le avventure di due hobbit, Frodo e Sam. Frodo, portatore dell’anello del potere, parte con il suo compagno, per distruggerlo nella voragine di fuoco del monte Fato.

Leggi anche Orlando Bloom, chi è la sua ex moglie: la conosciamo benissimo, la sua bellezza conquista

Lungo la via della terra di Mezzo, molti li aiuteranno. Legolas, l’elfo di Gran Burrone, è stato di grande aiuto nella missione. Ad interpretare questo personaggio, Orlando Bloom. L’attore, però, forse, non tutti lo sanno, proprio durante una scena ha subito un infortunio.

Nel capitolo Le due Torri, c’è una scena, in cui, Legolas, Aragorn e Gimli, arrivano in un accampamento ormai vuoto di orchi e uruk-hai, dove, si comprende che c’è stato un massacro. I tre protagonisti, però, sapevano che con gli orchi, c’erano, Pipino e Merry, e capiscono, che, forse, sono andati perduti anche loro. E’ proprio durante questi attimi che Orlando Bloom, aveva le costole rotte, a causa di una brutta caduta da cavallo, avvenuta proprio sul set.