Pamela Anderson com’era da giovane? Spunta la foto prima dei ritocchi estetici; lo scatto del passato che non tutti hanno visto.

È una delle attrici e modelle più famose di sempre. Diventata nota grazie al ruolo di C J Parker nella celebre serie tv Baywatch, Pamela Anderson è un’icona di bellezza tra le più famose, a livello internazionale. Nel corso degli anni, la showgirl canadese ha ricorso alla chirurgia estetica, ammettendo lei stessa di aver abusato. Come ha raccontato a Verissimo qualche anno fa, lo ha fatto per insicurezza.

Successivamente, arrivata in California, la star ha deciso di tornare indietro, cambiando idea: “Ora mi sento a mio agio col mio corpo”. Ma siete curiosi di scoprire com’era la Anderson prima dei ritocchini estetici? Ecco uno scatto in bianco e nero direttamente dal suo passato!

Pamela Anderson da giovane: com’era la star prima di ricorrere alla chirurgia

Definirla bellissima è poco. Il suo personaggio in Baywatch ha fatto innamorare ed incantato generazioni di telespettatori. Ma Pamela Anderson non ha mai nascosto di aver ricorso alla chirurgia estetica in passato. Come non ha nascosto di aver abusato di bisturi e punturine, in un certo periodo della sua vita. A partire dal seno, che ha rifatto una volta arrivata a Los Angeles, poiché in tante lo stavano ritoccando. Ma siete curiosi di vedere la bellissima attrice e modella prima dei ritocchi? Lo scatto vi lascerà senza parole:

Maglia crop, capelli mossi e sorriso smagliante, Pamela era meravigliosa anche prima dei ritocchi estetici. Nella didascalia dello scatto, postato sui social qualche anno fa, si evince il motivo che la spinse a rifarsi: “Penso che questa idea di ‘amare te stesso prima di tutto’ è stata creata e alimentata dalla cultura narcisista. Mi accetto con tutti i miei difetti e a volte mi odio. Io preferisco amare gli altri, sono ipercritica verso me stessa”.