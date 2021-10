Panariello e Pieraccioni, un’amicizia lunga una vita: irriconoscibili in questo scatto da giovanissimi

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni insieme in uno scatto di tanti anni fa: difficile riconoscerli, sono passati davvero tanti anni!

Il loro inconfondibile accento toscano è forse il ‘marchio di fabbrica’ della loro comicità e della loro simpatia: due talenti straordinari, che insieme sono davvero imbattibili!

Parliamo di Giorgio Panariello, attualmente tra i giudici di Tale e Quale Show, e di Leonardo Pieraccioni, regista e attore di film campioni d’incassi come “Il ciclone” e “Ti amo in tutte le lingue del mondo”.

Come tutti sanno, i due artisti sono grandi amici da tantissimi anni e con Carlo Conti, anche lui toscano, formano un trio irresistibile. Anche il famosissimo conduttore Rai è infatti legato a loro da una profonda amicizia, nata in ambiente artistico negli anni ’80, quando ciascuno dei tre stava creando la propria carriera nel mondo dello spettacolo.

La foto spuntata sul profilo Instagram di Giorgio mostra i due amici da giovani: la trasformazione da allora è stata incredibile, guardate qua!

Panariello e Pieraccioni, spunta lo scatto del passato: li avreste riconosciuti?

Nell’immagine postata sul popolare social network dove sia Giorgio che Leonardo sono seguitissimi, si vedono loro da ragazzi, evidentemente durante gli anni della gavetta di entrambi.

Non tutti sanno come si sono conosciuti: erano gli anni ’80 e Panariello si esibì all’Aloha di Fiesole insieme al gruppo si cabarettisti coi quali formava i “Lambrettomani”. Proprio qui conobbe Leonardo e anche Carlo Conti.

In questa foto Giorgio e Leonardo appaiono diversissimi da come li conosciamo ora. Il primo con una di quelle parrucche con cui è solito far divertire il pubblico e gli occhiali scuri, l’altro praticamente irriconoscibile con i capelli molto più corti e senza un filo di barba. Simpaticissimi fin da giovani!