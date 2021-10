Raffaella Mennoia: “Sono così emozionata”, l’annuncio a sorpresa dell’autrice di Uomini e Donne è arrivato attraverso i social.

Una notizia bellissima, quella annunciata da Raffalla Mennoia nelle scorse ore. Lo ha fatto attraverso Instagram, dove l’autrice storica di tante trasmissioni tv, come Uomini e Donne, ha ben 743 mila followers.

“Sono così emozionata”, ha scritto il braccio destro di Maria De Filippi, prima di svelare la bellissima novità in arrivo. Una novità che farà molto piacere a tutti i fan dell’amatissimo volto tv. Vi sveliamo tutto!

Raffaella Mennoia, splendido annuncio sui social per l’autrice di Uomini e Donne

Si chiama “Cupido Spostati” ed è il primo libro di Raffaella Mennoia, lo storico volto delle trasmissioni di Maria De Filippi. L’autrice ha annunciato la magnifica novità ieri, attraverso il suo seguitissimo canale social. “La storia che racconto è da una prospettiva particolare, la mia.. quella del dietro le quinte di un programma televisivo dove si cerca l’Amore.. Chissà se leggendolo penserete a qualcuno..”, si legge nella didascalia al post. Il libro, insomma, parla di Amore, il protagonista assoluto della trasmissione Uomini e Donne. L’amore raccontato, però, da un punto di vista diverso: insomma, la descrizione è già super interessante.

Il libro è già disponibile in preorder su Amazon e uscirà il 21 ottobre. La notizia è stata accolta con tantissimo entusiasmo da fan, amici e colleghi della Mennoia. Tantissimi i volti di Uomini e Donne e delle altre trasmissioni di Queen Mary che hanno commentato il post.

Dalla vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile alla regina del trono Over Gemma Galgani, da Jack Vanore ( suo ex fidanzato) alla dama Ida Platano: in tanti si sono congratualati con Raffaella, tutti super felici per la bellissima novità. Non possiamo che unirci a tutti e mandare un immenso in bocca al lupo all’autrice. E voi, sarete tra i numerosi acquirenti del romanzo della mitica Raffaella?