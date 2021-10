Non sembra, ma il ritocco estetico c’è! La star ha voluto ‘modificare’ quella parte del corpo

La star ha voluto ‘modificare’ proprio quella parte del suo corpo: il ritocco estetico c’è, anche se non si vede

La nota star ha voluto modificare proprio quella parte del suo corpo. Il ritocco estetico c’è, ma non si vede. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando e vi mostriamo qual è la parte che ha ritoccato.

La star si è concessa un ritocco estetico

Sicuramente molti di voi conosceranno Blake Lively. Stiamo parlando di una delle attrici più famose nel mondo del cinema. È salita alla ribalta con i ruoli di Bridget Vreeland nel film 4 amiche e un paio di jeans e soprattutto di Serena van der Woodsen nella serie TV Gossip Girl. Ha in seguito collaborato con registi quali Ben Affleck in The Town, Oliver Stone in Le belve e Woody Allen in Café Society.

Ad Hollywood, Blake Lively è divenuta famosa, oltre che per le sue interpretazioni, anche per un ritocco estetico. Esso sembra leggero, molto naturale, quasi impercettibile, ma esiste. La famosa attrice ha rifatto il naso, che adesso è sottile e diritto. Ai tempi di 4 amiche e un paio di jeans, il naso della Lively era sicuramente più pronunciato.

Blake Lively, però, non è l’unica attrice che è ricorsa alla rinoplastica. Anche Miley Cyrus, ad esempio, ha rifatto il naso e anche nel suo caso il risultato è davvero impercettibile. Il suo naso, però, appare più affilato e sottile, mentre la forma delle narici è più armoniosa.

Anche Anne Hathaway ha rifatto il naso. Il suo era ‘a patata’ e per questo motivo l’attrice ha deciso di ricorrere alla rinoplastica per eliminare questo ‘difetto’ del suo corpo.