Sabrina Salerno, la sua casa vi piacerà da impazzire: sapete qual è il dettaglio più irresistibile?

A breve la vedremo danzare sul palco di Ballando con le stelle: vi mostriamo dove vive Sabrina Salerno, la sua casa è davvero un incanto!

Il tempo per lei sembra essersi fermato a quando la ascoltavamo cantare “Boys”, brano dal sapore disco music anni ’80. Sabrina Salerno è un’autentica bellezza senza tempo e le foto sul suo profilo Instagram lo dimostrano ampiamente.

A 53 anni suonati, l’artista di origini liguri ma veneta d’adozione, conserva una forma fisica perfetta che prestissimo potremo ammirare di nuovo in tv in occasione della sua partecipazione all’edizione 2021 di Ballando con le stelle che avrà inizio il prossimo 16 ottobre.

In attesa di vedere Sabrina volteggiare sul famoso palco di Rai 1, possiamo divertirci a scoprire una delle curiosità che la riguardano: avete mai visto la sua casa? La rispecchia moltissimo, continuate a leggere e capirete perché.

Sabrina Salerno, semplicità e classe le sue armi vincenti: anche la sua casa ne ha da vendere

Pur essendo ligure, Sabrina Salerno vive in Veneto da diversi anni insieme al marito Enrico Monti e al loro figlio adolescente Luca Maria.

Ciò che conquista subito della dimora della cantante è mix tra semplicità ed eleganza che hanno sempre contraddistinto anche lei. La cucina, dove Sabrina prepara spesso piatti prelibati, è molto luminosa grazie alla presenza di mobili e maioliche bianche.

Anche in salotto trionfa il colore bianco: il divano su cui ama rilassarsi è proprio di questa tinta. Il pavimento invece è in cotto e i tappeti aggiungono quel tocco di classe in più.

Il particolare che fa innamorare è il meraviglioso caminetto, ottimo sfondo per incantevoli foto.

Insomma, la casa della nuova concorrente di Ballando è affascinante proprio quanto lei!