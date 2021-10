In questo dolcissimo scatto era solo una bambina: oggi è al Gf Vip, ed è spesso al centro dell’attenzione.

In questo tenero scatto del passato è fotografata una dolcissima bambina. Ve l’abbiamo già svelato, oggi, è al Grande Fratello Vip, ed è spesso al centro dell’attenzione del pubblico. La sua personalità esuberante e schietta, piace proprio tanto, perchè la concorrente anima l’atmosfera in casa.

La foto è stata pubblicata sul suo seguitissimo profilo instagram, nel 2015, e i commenti dei follower sono arrivati a raffica. Non è affatto difficile capire chi è la concorrente fotografata in questo meraviglioso scatto da piccola, perchè, dopo gli indizi che vi abbiamo lasciato, è impossibile non pensare a lei!

In questo scatto era una bambina, oggi è molto amata: al GF Vip è spesso al centro dell’attenzione

Con un profilo instagram seguito da un milione di follower, questa dolcissima immagine del passato, non poteva assolutamente passare inosservata. E’ stata pubblicata nel 2015 e mostra una bambina in tenera età: “Chi è questa piccolina?”, ha scritto a corredo proprio lei.

Ma di chi stiamo parlando? Di una delle concorrente più amate ed apprezzate del Grande Fratello Vip. Proprio adesso, la vediamo nella casa più spiata d’Italia e ci sta conquistando. Bella, esuberante, passionale e intelligente, anima fortemente l’atmosfera, e riesce sempre a farsi amare dal pubblico. E allora, avete capito chi è la bambina in foto?

Ebbene sì, è la meravigliosa Francesca Cipriani, attuale concorrente del GF Vip. Nel reality sta dando il meglio di sè, e grazie alla sua simpatia, le risate sono all’ordine del giorno. Nella puntata di lunedì 27 settembre, l’abbiamo vista in un momento particolare, manifestare il suo grande amore per il fidanzato. Voi, l’avete visto? Francesca non smette mai di stupirci!