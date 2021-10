“Smetto, c’è un tempo per tutto”: duro colpo per il pubblico, il famoso attore ha deciso; le sue parole non lasciano dubbi.

Tra qualche giorno, esattamente il 7 ottobre, arriverà nei cinema il suo settimo film da regista. E, con ogni probabilità, anche l’ultimo. Ad annunciare la decisione è stato proprio lui, che è anche uno degli attori più amati e brillanti del nostro panorama cinematografico.

“Al momento sono abbastanza convinto e sereno che questa esperienza di messa in scena finisce qua“. In seguito, le parole dell’amatissimo attore.

Il materiale emotivo è il nuovo film di Sergio Castellitto, tratto dall’ultima sceneggiatura di Ettore Scola, in uscita nei cinema il prossimo 7 ottobre. Si tratta della sesta pellicola da regista per Castellitto e a quanto pare anche l’ultima. Come ha dichiarato lui stesso al termine della presentazione ufficiale, il testimone passerà al figlio: “Ho la fortuna di averci in casa il ragazzotto, Pietro, che se la cava molto bene. Adesso mi godo i suoi film, faccio lo spettatore dei suoi film”.

Queste le parole di Castellitto, che aggiunge: “C’è un tempo per tutto, come si suol dire banalmente.. poi magari la vita ci contraddirà”, spiega l’attore, che però al momento sembra essere deciso a dire addio alla carriera di regista. Proseguirà, però, la sua carriera di attore.

Il film, ambientato a Parigi ma girato a Cinecittà, narra la storia di Vincenzo (Sergio Castellitto), che dedica la sua vita alla sua libreria e alla figlia (Matilda De Angelis) immobilizzata dopo un incidente. L’arrivo di Iolanda ( Berenice Bejo), una ragazza esplosiva e vitale, sconvolgerà la vita di Vincenzo, scatenando in lui nuove emozioni e tirandolo fuori dalla “prigione di questa casa, di questa isola circoscritta”.