Soleil Sorge, triste confessione: riguarda la mamma

Triste confessione di Soleil Sorge, riguarda la mamma Wendy Kay: ecco cosa ha dichiarato la modella italo-americana

La modella italo-americana e neo concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, si è lasciata andare ad una triste confessione sulla mamma, Wendy Kay. Di seguito vi sveliamo cosa ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge, triste confessione sulla mamma

Soleil Anastasia Sorge è una nota modella italo-americana. Nata a Los Angeles il 5 luglio 1999 da padre italiana e mamma americana, sin dall’infanzia si trasferisce in Italia, dove frequenta il liceo scientifico e inizia la sua carriera. Soleil infatti sogna di diventare un’attrice, ma diventa famosa grazie alla partecipazione nelle vesti di corteggiatrice a Uomini e Donne.

Nel dating show di Canale 5 si innamora del tronista, Luca Onestini, e i due escono insieme dal programma. La loro storia d’amore, però, non dura molto. Dopo Luca, Soleil è stata fidanzata con altri personaggi famosi come Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Ha avuto anche una storia con un ragazzo non famoso, Kevin, morto tragicamente per overdose.

Soleil ha un rapporto molto stretto con la mamma, Wendy Kay, con la quale ha partecipato anche al reality show Pechino Express. Nonostante siano state eliminate nella puntata del 31 marzo, mamma e figlia hanno dimostrato di essere tenaci e combattive. Soleil già la conoscevamo per le sue esperienze televisive, ma anche Wendy ha dimostrato di essere un vulcano di energia tanto quanto la figlia.

Durante la sua vita, Wendy ha dovuto superare una grave malattia. Come raccontato dalla figlia stessa, Wendy ha avuto un passato segnato dalla lotta contro due tumori al seno, che fortunatamente è riuscita a sconfiggere.