Uomini e Donne, chi è Jessica: età e lavoro della nuova dama del Trono Over; tutte le curiosità sulla new entry della trasmissione di Maria De Filippi.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi nello studio di Canale 5. Le prime conoscenze sono già partite e noi non vediamo l’ora di scoprire se e quali nuovi amori nasceranno quest’anno. A rendere ancora più interessante la trasmissione sono state le numerose new entry nel Trono Over, sia per quanto riguarda il parterre maschile che quello femminile.

E a proposito di parterre femminile, c’è una nuova dama che ha attirato subito l’attenzione. Si tratta della bellissima Jessica, che qualche puntata fa si è seduta al centro dello studio per presentarsi ai cavalieri. Curiosi di scoprire di più su di lei? Vi raccontiamo tutto.

Jessica è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne: età, lavoro e tutto quello che sappiamo di lei

È entrata in studio da poco, ma se il buongiorno si vede dal mattino Jessica sarà una protagonista assoluta di Uomini e Donne Over. La nuova dama si è fatta notare subito, in particolare da Armando Incarnato, che le ha già chiesto un ballo, nonostante stia frequentando Marika. “È molto bella”, ha dichiarato il cavaliere napoletano.

Ma cosa sappiamo della nuova arrivata? Al momento non conosciamo ancora il suo cognome, ma sappiamo che Jessica ha 33 anni, è originaria di Albano Laziale in provincia di Roma, ma è fuori da molti anni per motivi lavorativi. Vive tra Montecarlo, Portocervo e Milano e lavora come event manager di una grande azienda di organizzazioni e allestimento di grandi eventi. Di gran carattere, arriva a Uomini e Donne per mettersi in gioco e cerca un uomo che le tenga testa.

Riuscirà a trovarlo nello studio di Uomini e Donne? Non ci resta che seguire le prossime puntate, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5 al consueto orario delle 14 e 45.