È stata la vincitrice di Bake Off Italia 7, ma sapete cosa fa oggi? Sono trascorsi 3 anni dalla sua vittoria: com’è cambiata la sua vita dopo il trionfo.

Come giudichereste queste nuove puntate di Bake Off Italia? In onda da inizio Settembre scorso, la nona stagione del famosissimo ed amatissimo talent di pasticceria continua a riscuotere un successo davvero impressionante. Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione? Voi avete già un vostro preferito? Noi assolutamente si! In attesa, però, di scoprire se le nostre idee corrisponderanno alla realtà dei fatti, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex vincitori. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Flavio, l’ex giovanissimo trionfatore dell’ottava stagione. Adesso, invece, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita della vincitrice di Bake Off Italia 7?

Entrata a far parte del programma nel corso della sua settima stagione, la giovanissima pasticceria ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto da riuscire a sbaragliare la concorrenza e ad ottenere il titolo di vincitrice. Cosa fa, però, oggi? Scopriamolo insieme!

Vincitrice di Bake Off Italia 7: cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Correva esattamente il 2019 quando, a fine edizione di Bake Off Italia 7, Martina Russo diveniva la vincitrice del talent. Giovanissima e simpaticissima, la ventenne bolognese ha saputo prendere per la gola i tre giudici. Ed è riuscita ad accaparrarsi la vittoria finale. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: cosa fa oggi? Sono trascorsi 2 anni dal suo trionfo al talent, ma com’è cambiata la sua vita?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Una cosa, però, è certa: nonostante siano passati anni dalla sua vittoria, la giovane Martina continua a coltivare la sua passione per la pasticceria. E questo ce lo testimonia il fatto che, il suo canale social ufficiale, è ricco di scatti di succulenti dolci. Ce ne sono diversi, ve lo assicuriamo. Eppure, tutti hanno un aspetto davvero squisito.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?