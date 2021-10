È stato il vincitore della seconda edizione di X-Factor, lo ricordate? Sono trascorsi 12 anni dalla sua vittoria: oggi è il volto di un famoso programma tv.

Andato in onda per la prima volta nel 2008, X-Factor ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Dapprima trasmesso su Rai Due ed, in seguito, su Sky, il famosissimo talent continua ad essere uno dei talent musicali più amati ed apprezzato del piccolo schermo nostrano. Ricordate, però, chi sono stati tutti i suoi vincitori? Recentemente, abbiamo assistito alla proclamazione della giovanissima Casadilego. Se, però, vi chiedessimo di fare un tuffo nel passato insieme a noi, lo fareste? Ad esempio, vi ricordate chi è stato il vincitore della seconda edizione di X-Factor?

Correva esattamente il 2009 quando, insieme al suo coach Morgan, il simpaticissimo cantante trionfava nella seconda edizione di X-Factor. Da quel momento, sono trascorsi 12 anni e, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che abbia cavalcato l’onda del successo, ma sapete che oggi è il volto di un famosissimo programma televisivo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

È stato il vincitore della seconda edizione di X-Factor: cosa fa oggi? L’abbiamo visto proprio in quel programma

Con la sua voce ed incredibile bravura, è stato proprio Matteo Becucci ad aggiudicarsi il titolo di vincitore a fine seconda edizione di X-Factor. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi? Dopo la sua vittoria al famosissimo talent di musica, il cantante ha cavalcato l’onda del successo. E, nel 2014, ha preso parte anche a Tale e Quale Show. Cosa fa, invece, oggi?

Quando scoprirete com’è cambiata la vita del buon Matteo resterete davvero sorpresi? Ovviamente, la sua passione per la musica è rimasta letteralmente intatta. Sapete, però, che l’ex vincitore di X-Factor è il volto di un famosissimo programma tv? Stiamo parlando proprio di Tale e Quale Show. Non soltanto concorrente, quindi, ma a partire dal 2018 il buon Matteo è diventato anche il suo vocal coach. E continua ad esserlo anche in questa nuova edizione.

Voi sapevate di questa ‘svolta’ nella sua carriera?