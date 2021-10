A Vite al Limite, la paziente è arrivata con un peso di ben 300 kg: quello che è successo dopo il programma è impensabile, colpo di scena.

Dimenticarla è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lei: Melissa Morris, la primissima paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Entrata a far parte del programma nel corso della sua prima edizione, la donna ha chiesto il disperato aiuto del chirurgo iraniano per ritornare in forma. Al momento della sua partecipazione allo show, pensate, aveva soltanto 31 anni, eppure il suo peso non le consentiva di svolgere una vita serena e normale. È proprio per questo motivo, quindi, che la Morris ha deciso di stravolgere completamente la sua vita. E di riprendere in mano le sue redini.

Cos’è successo, però, durante il suo percorso? Sappiamo benissimo che ‘Vite al Limite’ racconta l’iter di dimagrimento di ciascun paziente per circa 12 mesi. Ma cos’è successo, quindi, a Melissa dopo questo tempo? Ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo: oltre all’eccessiva perdita di peso, non possiamo fare a meno di raccontarvi anche quello che è successo dopo il programma, che è davvero impensabile.

A Vite al Limite Melissa è arrivata con un peso di quasi 300 kg: cos’ è successo dopo il programma?

La storia di Melissa Morris, come dicevamo, merita di essere raccontata. Protagonista indiscussa della stagione d’esordio di Vite al Limite, nonché prima paziente del dottor Nowzaradan, la donna è arrivata in clinica con un peso di quasi 300 kg. E, sin da subito, si è impegnata per ritornare in forma. Ci è riuscita? Assolutamente si! Terminati i 12 mesi, infatti, la Morris pesava ben 109 kg. Ciò significa, quindi, che è riuscita a dimagrire ben 187 kg. Un traguardo davvero impressionante, non c’è che dire.

L’enorme perdita di peso, però, non è stata l’unica soddisfazione di Melissa. Terminato il programma, infatti, si legge che la Morris abbia trovato anche lavoro. E sapete dove? Semplice: proprio presso la clinica di Houston del dottor Nowzaradan. Sul web, infatti, si dice che il chirurgo abbia apprezzato l’impegno della donna e le ha abbia proposto una stretta collaborazione.

Insomma, un colpo di scena davvero incredibile, vero?