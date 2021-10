Alessandro D’Amico sarà tra gli ospiti di Verissimo di Sabato 2 Ottobre, ma chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Ve l’abbiamo detto che la puntata di quest’oggi, Sabato 2 Ottobre, di Verissimo è davvero imperdibile, vero? Ecco. Per la prima volta in assoluto, infatti, verrà raccontata nello studio televisivo di Silvia Toffanin una splendida storia d’amore. E, soprattutto, un gesto davvero incredibile. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplice: Alessandro D’Amico. Il suo nome non vi risulterà affatto difficile? Avete pienamente ragione! Lui non è stato altro che uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne.

In attesa, però, di scoprire cosa racconterà il buon D’Amico alla padrona di casa e spiegare il gesto d’amore fatto per sua sorella, scopriamo qualche cosa in più su di lui? Qual è la sua età? E, soprattutto, da dove viene? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Alessandro D’Amico, chi è: età, Uomini e Donne, Instagram e vita privata

Alessandro D’Amico, quindi, sarà uno dei protagonisti di questa nuova puntata di Verissimo, ma cosa sappiamo esattamente su di lui?

Nato ad Ischia nel 1989, Alessandro D’Amico è un modello e ristoratore. Ha raccontato di aver lasciato la sua isola di appartenenza dopo la morte di sua madre. È proprio per questo motivo che, da quanto si apprende, decide di trasferirsi ad Ibiza quando è estate. E di vivere, invece, a Barcellona quando è inverno.

La sua prima apparizione televisiva è avvenuta nel 2017. Quando, per la prima volta in assoluto, diventa uno dei corteggiatori di Alex Migliorini, tronista di quell’anno. E ne diventa anche la sua scelta. Purtroppo, la loro storia d’amore non dura molto. A distanza di soltanto 3 mesi dal loro ‘si’ nello studio televisivo di Uomini e Donne, i due si dicono addio per sempre.

Ad oggi, non sappiamo se sia single oppure no! Seppure attivissimo sul suo canale social ufficiale, non abbiamo tantissime informazioni sul suo attuale status sentimentale.

Chi è sua sorella?

Nello studio televisivo di Verissimo, Alessandro D’Amico racconterà il gesto d’amore fatto per sua sorella. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che la giovanissima ragazza avesse bisogno di un rene per continuare a vivere. Ed Alessandro, spinto da un forte amore nei suoi confronti, ha deciso di donarglielo.

La sua intervista, siamo certi, sarà davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di seguirla, voi?