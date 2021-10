Difficile riconoscere Alessio Sakara in questo scatto del passato: da allora ne ha fatta di strada il conduttore di Tu si que vales.

Una nuova puntata di Tu si que vales ci accompagnerà per diverse ore, tra sorrisi, risate e tante emozioni. Ma cos’è che non mancano mai nell’amatissima trasmissione? E’ ovvio, i colpi di scena! Spesso, ad essere protagonista, è Sabrina Ferilli, che si ritrova ad essere vittima di scherzi molto ‘misteriosi’.

Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono i giudici del talent show, mentre, alla conduzione, abbiamo ritrovato anche quest’anno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la presenza della bellissima Giulia Stabile. Concentriamo adesso la nostra attenzione su Alessio Sakara. Oggi è conosciutissimo, è il primo atleta italiano di Mma a combattere in Ufc. Noi lo vediamo così a Tu si que vales, ma avete mai visto come era prima?

Alessio Sakara in uno scatto del passato: com’era prima del successo

Alessio Sakara è tra i conduttori di Tu si que vales, e anche in questa nuova edizione, lo stiamo ammirando in questa veste. E’ con Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che conduce il seguitissimo talent show.

Abbiamo conosciuto il famosissimo atleta così, ma avete mai visto com’era tanti anni fa? Sul suo profilo instagram, andando a curiosare, è spuntato uno scatto del passato. Da allora, Sakara ne ha fatta di strada!

“Ovunque tu possa arrivare, non dimenticare mai da dove sei partito. La meta ti dice cosa sei diventato, le origini chi sei. Dove tutto ebbe inizio, nella sottoscala di un comunale di calcio…”, ha scritto a corredo. Osservando la foto, l’avreste mai riconosciuto? Alessio è fotografato in uno scatto di molti anni fa, dove tutto ebbe inizio, ha scritto, e da allora, la strada è stata tutta in salita.