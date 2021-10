Da Amici 20 a Tu si que vales: l’ex allievo tra i concorrenti del talent show

Clamorosa indiscrezione, l’ex allievo di Amici tra i concorrente di Tu si que vales: ecco di chi si tratta.

A quanto pare, nell’ultima puntata registrata di Tu si que vales, c’è stata una vera e propria sorpresa. Come vi abbiamo anticipato, un allievo che ha fatto parte di Amici di Maria de Filippi della scorsa edizione, si è presentato sul palco del talent show.

La notizia, come riporta Novella 2000, che ha ripreso dal sito Quello che tutti vogliono sapere, ha catturato l’attenzione dei fan del programma, e molti si sono chiesti chi, tra i ballerini e cantanti, è tra i concorrenti di Tu si que vales. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Clamorosa indiscrezione, da Amici a Tu si que vales: l’ex allievo tra i concorrenti del talent

Amici di Maria De Filippi ha da sempre un successo incredibile, e proprio parlando di successo, non possiamo non citare l’ultima edizione, la ventesima, che ha conquistato tutti. Come vi abbiamo anticipato, proprio un amatissimo allievo, anzi, ex allievo, di Amici 20, è tra i possibili concorrenti di Tu si que vales.

Programma in onda il sabato sera, e che vede tra i giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Sembrerebbe che, a presentarsi nel talent show, sia stato Samuele Barbetta. Il ballerino, nella scuola più spiata d’Italia, ha dimostrato di possedere un’arte fuori dal comune e un talento straordinario.

Samuele ha adesso uno scuola di danza insieme alla fidanzata Claudia e ad alcuni colleghi ed amici. Proprio con questo suo team ha deciso di partecipare. E a quanto pare, è piaciuto tantissimo sia ai giudici, ma anche alla giuria popolare, capitanata da Sabrina Ferilli. Un vero trionfo per il ballerino, che continua a farsi a stupire con la sua dote.