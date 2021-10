Non hai mai visto la casa di Barbara D’Urso? È veramente meravigliosa: in questo articolo vi mostriamo le foto

Siamo sicuri che pochi di voi hanno mai visto la casa di Barbara D’Urso. In realtà non sapete cosa vi perdete. L’abitazione della famosa conduttrice è veramente meravigliosa. Di seguito vi mostriamo le foto.

La casa di Barbara D’Urso è meravigliosa

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più famose e soprattutto più amate della televisione italiana. La presentatrice napoletana detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Negli anni passati, infatti, ha condotto nello stesso momento ben quattro programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello.

Da anni, la D’Urso è uno dei pilastri di Mediaset. I suoi programmi hanno sempre un gran successo e la rete del Biscione punta molto su di lei. Quest’anno, però, la conduttrice ha subito un forte ridimensionamento. Due dei suoi programmi, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, sono stati infatti chiusi. La conduttrice, però, è ugualmente al timone di Pomeriggio Cinque.

Visti i tanti impegni televisivi, la D’Urso da anni vive a Cologno Monzese. Essendo molto attiva sui social, la conduttrice spesso mostra la sua abitazione. Si tratta di una dimora veramente da sogno, in cui convivono lusso, design, ma anche romanticismo. In ogni angolo della casa, infatti, ci sono molti fiori, addirittura in bagno. Il bagno in realtà sembra più una Spa.

Nella cucina, invece, la D’Urso possiede un grande bancone, usato da lei e dai suoi ospiti per preparare delle buonissime pietanze. Nel salotto, invece, troviamo un bel divano marrone scuro in pelle e dei grandi sacchi di iuta appoggiati sul tappeto usati come complementi d’arredo.

Nella camera da letto, invece, troviamo un grosso pupazzo, spesso protagonista nelle sue stories. Infine, la conduttrice possiede addirittura una palestra personale, dove si allena tutte le mattine per tenersi in forma.