In Beautiful ha amato sia Brooke che Taylor: oggi l’attore è irriconoscibile, avete capito di chi si tratta?

Sono molti i personaggi che, in Beautiful, non hanno resistito al fascino sia di Brooke Logan che di Taylor Hayes, le due nemiche storiche della soap. Tra tutti, senza dubbio il più famoso è Ridge Forrester ma ce ne sono tanti altri…

Uno di questi è stato interpretato proprio dall’attore che vi mostriamo in foto. Oggi ha cambiato notevolmente il suo aspetto…avete capito di chi si tratta?

In Beautiful ha amato sia Brooke che Taylor: ricordate il personaggio interpretato da questo attore?

Ha recitato in Beautiful nel 2002 e dal 2009 al 2011 e il suo personaggio è stato molto amato dai telespettatori. Parliamo di Whipple Jones III, noto come Whip. L’uomo è stato centrale nella trama principalmente per due relazioni: la prima con Brooke Logan, la seconda con la sua rivale storica, Taylor, con cui si è anche sposato. La storia con Brooke inizia con un ricatto, ma, col tempo, Whip matura sentimenti veri nei confronti della Logan. Che, però, deciderà di chiudere con lui a causa del suo amore per Deacon Sharpe.

Anche la storia con Taylor non ha lieto fine: la dottoressa deciderà di divorziare a causa dei suoi sentimenti, mai spenti del tutto, nei confronti di Ridge. Dopo poco, l’attore uscirà di scena. Ad interpretare l’affascinante Whip Jones è stato Rick Hearst, attore statunitense che oggi ha 56 anni. Come potete vedere dallo scatto recente che vi abbiamo mostrato, oggi l’attore sfoggia una chioma brizzolata. Oltre a Beautiful, l’abbiamo visto in altre soap di successo come Sentieri, Febbre d’amore e General Hospital.

L’attore ha lasciato Beautiful nel 2011 ma, si sa, i ritorni non sono mai mancati in quel di Los Angeles. Vi piacerebbe rivedere il personaggio nella famosa serie tv? Come la prenderebbero i Forrester?