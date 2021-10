Le case dei personaggi vip, le conoscete tutte? Alcune sono davvero spettacolari

Le case dei personaggi vip sono ricche di confort, con ampi spazi: le avete mai viste? Alcune sono davvero spettacolari.

I personaggi del mondo dello spettacolo quando scelgono la propria casa, sono molti attenti a dettagli che, lo sappiamo, non tutti possono permettersi. Amano il confort e i panorama mozzafiato, vivere in posti da sogno, chi nella natura, e chi nelle più grandi città.

Le location scelte sono da lusso, con piscine, un numero considerevole di camere con bagni, giardini, centri spa e tutto quello che può servire. Sia i vip italiani, sia quelli internazionali, amano la comodità. Siete curiosi di vedere la dimora di alcuni famosi personaggi? Oggi ve ne proponiamo diverse, ammiriamole insieme!

Le case dei personaggi vip, pazzesche e super confortevoli: le conoscete proprio tutte?

La casa è il posto dove siamo noi stessi, diventa il nostro rifugio, e sceglierla richiede sempre una certa cura e un certo tempo. E lo è anche per i personaggi del mondo dello spettacolo, che sono sempre alla ricerca di un posto da sogno dove poter trascorrere le giornate nella piena tranquillità. Le case dei vip, lo sappiamo, sono sempre bellissime. Oggi, vediamo insieme alcune dimore, di vip italiani e di quelli internazionali.

Gianni Morandi dal 2000 vive in campagna. La località in cui ha scelto di trasferirsi è San Lazzaro di Savena, vicino Bologna. La sua casa si trova nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa. L’arredamento è decisamente rustico, con colori chiari. Il punto centrale è la spaziosissima cucina.

Pablo Puyol, attore che abbiamo avuto il piacere di vedere nella famosa serie tv spagnola Paso Adelante, attraverso alcuni scatti social ha mostrato dove vive, o almeno, alcuni angoli. Impossibile non notare il grande divano che fa da sfondo alla foto, con appesi alle pareti dei quadri bellissimi.

Un dettaglio colpisce tutti, il panorama che, visto da una certa altezza, è ancora più bello.

Avete mai visto la casa di Los Angeles di Elisabetta Canalis? Dai vari scatti, è evidente che si tratti di una abitazione a più piani. Molti i dettagli che catturano l’attenzione, come il bellissimo parquet e i maxi tappeti. La ciliegina sulla torta la troviamo all’esterno, dato che, la villa è caratterizzata da un ampio giardino con piscina.

Kristin Kreuk mostra un angolo della sua casa. Nello scatto vediamo l’attrice interprete di Lana Lang nella serie tv Smallville, seduta, sembrerebbe ad un tavolo o meglio ad una scrivania, e dietro, alle pareti, un quadro, dove, è rappresentato un paesaggio naturale.

Adele, invece, nei mesi scorsi, sembrerebbe aver deciso di cambiare casa e prenderne una a Kesington. A darne notizia, è stato l’Evening Standard. Sembrerebbe che la villa della cantante sia composta da un seminterrato che dovrebbe essere utilizzato come garage per le auto, ma anche come sala giochi per la sua famiglia. Inoltre, l’intero primo piano della villa dovrebbe avere una suite con spogliatoi e bagni. Il piano superiore avrà altre tre camere da letto, con rispettivi bagni. Un vero e proprio sogno che pochi possono permettersi.

L’attrice Katherine Kelly Lang, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Brooke Logan, in una foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo social, ha mostrato una parte della sua casa. Dalle vetrate è possibile ammirare un panorama pazzesco, e si comprende che il posto si trova ad una certa altezza. In primo piano, un bellissimo paesaggio naturale. “Sono così grata per la nostra vista, c’è tanta pace e serenità”, ha scritto la star.

Avete mai visto dove vive Kevin Costner? L’attore possiede una tenuta ad Aspen, in Colorado. Un’oasi di pace in simbiosi con la natura. Il ranch è completamente isolato ed è ai piedi di una collinetta erbosa sopra il Roaring Fork River. Sembrerebbe che la villa sia composta di tre alloggi. Quello principale, riserva una lussuosa accoglienza con un caminetto a legna a due facciate. La casa è composta di una vasca idromassaggio, con vista sul fiume e sulle montagne. Chi non vorrebbe vivere in un posto del genere?

Sapete invece dove vive Tom Welling? Non abbiamo particolari dettagli della sua casa, ma nella foto in basso, potete osservare il panorama che si trova nei dintorni della sua casa. Questo bellissimo scatto è stato pubblicato dalla moglie dell’attore, che ha scritto “Cartolina da casa”. Sembrerebbe che, la dimora della star di Smallville sia immersa nella natura.

Che dire, i personaggi del mondo dello spettacolo dimorano in posti meravigliosi, con ampi spazi e spesso la natura è in primo piano.